Decizie în dosarul în care Ciolacu se judeca cu statul al cărui premier este. Voia neapărat să fie numit revoluționar

„Instanţa reţine că reclamantul a renunţat la judecată după comunicarea termenului de judecată dar anterior primului termen şi rămâne în pronunţare cu privire la cererea de renunţare”, a spus la finalul şedinţei de judecată judecătorul Geanina Văsîi.

Marcel Ciolacu dăduse statul în judecată pe 25 iulie 2023, printr-un dosar înregistrat la Tribunalul Buzău, în care pârât era Secretariatul de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist înstaurat în România în perioada 1945-1989.

La sfârșitul anului 2023, premierul Ciolacu l-a dat afară de la șefia acestui secretariat de stat pe cel care i-a respins anterior cererea de a fi numit luptător cu rol determinat al Revoluției din decembrie 1989.

„Conform Codului de procedură civilă, reclamantul are posibilitatea de a renunţa la această cerere de chemare în judecată. Este un act de dispoziţie. Ca atare, noi, ca pârât, am luat act de poziţia reclamantului şi instanţa, la fel, va lua act de această poziţie”, a declarat reprezentantul Secretaritului de stat pentru Revoluționari, Adela Piceavă.

Răspunzând unei întrebări, ea a explicat că renunţarea la judecată înseamnă că reclamantul nu mai contestă de data aceasta, dar poate, conform articolului1 alineatul 6 din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, să promoveze o altă acţiune cu acelaşi obiect, în termen de un an de la data emiterii procesului verbal, adică până în iunie anul acesta.

”Am ce povesti nepoților mei”

”Am vorbit cu avocatul meu, am renunţat la orice fel de judecată. Colegii mei din Buzău ştiu ce am făcut, am ce povesti nepoţilor mei. Nu am luat nicio indemnizaţie. A fost un hectar de pământ pe care pe urmă l-a luat alt coleg de-al meu revoluţionar. Mi-a venit titlul de la Prefectură, nu am cerut niciodată nimic, salariu, pensii, plătesc impozite”, declara Ciolacu la sfârşitul anului trecut.

Declaraţia a fost făcută după ce Ciolacu l-a demis pe Mihai Iulian Dodu din funcţia de secretar de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945—1989, cel care a iniţiat respingerea cererii prim-ministrului de a fi declarat luptător cu rol determinant în Revoluţia din decembrie 1989. Dodu a fost înlocuit de Sever-Romulus Stana.

Premierul Marcel Ciolacu a precizat că fostul prim-ministru Nicolae Ciucă a solicitat un control la Secretariatul de Stat pentru Revoluţionari şi că în urma acestui control a fost solicitată schimbarea din funcţie a secretarului general Mihai Dodu.

Membrii comisiei speciale din cadrul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor au respins în iunie 2023 cererea premierului Marcel Ciolacu de a fi declarat Luptător cu Rol Determinant la Revoluţia din decembrie 1989.

Ciolacu a făcut cerere să fie declarat luptător al Revoluției, deși nu îndeplinea condițiile

Marcel Ciolacu a depus cererea de a fi declarat Luptător cu Rol Determinant la Revoluţie în 2 aprilie 2019 şi a fost admisă, cu majoritate de voturi, de către fosta comisie, la data de 15 aprilie 2019. Procedura nu a fost finalizată din cauza verificărilor pe care le-a făcut DNA, însă în marie 2023 procurorii au dispus clasarea cauzei.

În acest context, o nouă comisie a reluat discutarea cererii lui Marcel Ciolacu, dar, cu majoritate de voturi, a decis că acesta nu întruneşte condiţiile necesare.

”În urma verificării înscrisurilor din dosarul administrativ, comisia constată că, în perioada 14-22 decembrie 1989, domnul Ion Marcel Ciolacu nu a îndeplinit condiţia cumulativă de a ocupa şi apăra obiectivele de importanţă deosebită, care au aparţinut regimului totalitar, în localităţile în care, în urma acestor acţiuni şi confruntări au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute până la fuga dictatorului, respectiv ora 12.10, motiv pentru care comisia respinge cererea”, se arată în documentul emis de comisie.



Dată publicare: 11-01-2024 12:09