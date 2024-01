Sute de alimente s-au scumpit de la 1 ianuarie 2024, după ce Guvernul Ciolacu a mărit TVA. Ce produse se află pe listă

Câteva sute de produse alimentare sunt mai scumpe de la 1 ianuarie 2024, după ce Guvernul Ciolacu a mărit TVA de la 5% la 9% la alimente de înaltă calitate, respectiv produse montane, bio sau tradiționale, autorizate de Ministerul Agriculturii, scrie Hotnews.

Astfel, unele produse alimentare s-au scumpit cu 4%, în timp ce la altele prețul a crescut și cu 10%. Informația a apărut pe un grup al contabililor și a fost transmisă de către Metro clienților săi.

Pe lista prezentată de sursa citată se află produse alimentare după cum urmează:

- germeni de broccoli, praz, ridiche; roșii Cherry Bio; castraveți Fabio; vinete BIO; diverse tipuri de sucuri de portocale BIO; icre de crap; Lavazza Tiera Bio; unele ceaiuri; lapte organic; diverse cereale HIPP; HIPP piure (morcovi, legume, tocăniță, piersici etc).

Reamintim că a crescut TVA și de la 9% la 19% pentru livrarea de bere fără alcool și de alimente cu zahăr adăugat, al căror conținut total de zahăr este de minimum 10g/100g produs.

Estimările comercianților arată că din 10.000 de alimente listate într-un magazin, aproximativ 2.000 au în compoziție mai mult de 10 grame de zahăr pe sută de grame de produs.

Zacusca, berea fără alcool, sosuri și Delikat, pe lista produselor cu cele mai mari scumpiri

Pe lângă dulciuri, pe listă intră și anumite tipuri de pâine, zacuscă, sosuri, lactate și chiar mezeluri. În încercarea de a descuraja consumul lor, autoritățile au decis să crească taxa pe valoare adăugată, de la 9 la 19%.

Ce găsim în listă pentru această categorie de alimente, cu minim 10 grame de zahăr /100 grame de produs:

- iaurturi cu diverse fructe de la Muller, Cremosso, Danone, Activia, Actimel, Danonino; zahăr Dr. Oetker vanilat; Dr. Oetker Budinca ciocolată; diverse tipuri de dulceață și gem; pernițe Viva; Tymbark de portocale și măr (și multe altele); Tedi (cu portocale și măr); Ursus Cooler; Heineken 0% alcool (precum și alte beri fără alcool); Nescafe frappe, Jacobs 3 în 1, Doncafe (3 în 1) etc; diverse napolitane (inclusiv Dare, Joe, Kit Kat, Roshen); pufuleți dulci; Hubba Bubba; Panettone; ciocolată (Milka, Kinder, Africana, Poiana, Heidi etc.); Nutella, Fineti; nuga; diverse fursecuri; M&M; praline; Coffeta pudră cafea; diverse tipuri de compot; Ketchup Dulce (diverse firme); Ketchup Picant (diverse firme); foarte multe tipuri de cereale (NESQUIK, CINI MINIS, LION, Chocapic, Fitness, etc.); Delikat (găină, bulgărași legume, legume); Delik’at (diverse produse borș magic); Vegeta (legume, găină etc.); fulgi de porumb cu miere; diverse tipuri de zahăr brun; jeleuri.

În teorie, prețul pentru dulciurile și celelalte alimente care depăşesc pragul de 10 g de zahăr ar putea creşte cu 10%, după noile modificări. O ciocolată de 10 lei va fi 11 lei, iar un borcan de bulion de 8 lei - 8 lei și 80 de bani. Practic, comercianții pot să le scumpească și mai mult de atât.

Dată publicare: 08-01-2024 15:12