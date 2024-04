De la daci în ie cu leduri, la clovni, românii reinventează politica pentru a câștiga alegători

Fiecare dintre adepți este încrezător că va face o figură frumoasă și va câștiga încrederea electoratului.

După cum se poate ghici dupa înfățișare și port, Nicolae Cicerone Marinescu este președintele fondator al Uniunii Geto-Dacilor. Partidul este orientat, spune acesta, spre tradiție, iar imaginea sa reflectă acest lucru.

Nicolae Cicerone Marinescu: "O ie foarte frumoasă, o vestă cu lupul dacic și pilusul, pileusul este foarte important pentru implementarea în societate, ca să arătăm "dom'le, vedeți să suntem daci”. Cei care vor ... să poarte barbă, ca să arate că suntem un partid mai tradițional".

Totuși, costumul tradițional ar fi de inspirație nepământeană. Potrivit lui Nicolae Cicerone Marinescu, lector universitar la Facultatea de Energetică a Universității Pitești, ia ar fi avut cândva leduri. Iar el a făcut una întocmai și a prezentat-o la un festival.

Nicolae Cicerone Marinescu: ”Extratereștrii care au coborât pe pământ, a zeilor, respectiv, nu întâmplător se spune "Dacia, țara zeilor". Pe timpul respectiv au coborât acești ... și populația respectivă a încercat să imite costumele zeilor respectivi. Și costumele erau cu leduri. Ei, pentru că nu puteau să facă ledurile respective și cu beculețele respective, au făcut albul, noi avem ia albă, exact ca un aluminiu, strălucitor, așa, frumos, și în loc de leduri, au cusut floricele. Altițele sunt un cod genetic, un cod numeric".

Deocamdată, Uniunea Geto-Dacilor adună semnături pentru locale, dar președintele este convins că va ajunge mai departe.

Nicolae Cicerone Marinescu: ”Eu cred că peste 4 ani sigur vom fi în Parlament, 100%".

Alianța Oltenilor are o săptămână de la înființare. Unul dintre candidații cu care vrea să participe la alegerile locale din Târgu Jiu este o tânără clovn. Cum candidata este cunoscută de public în hainele de scenă, a ieșit să convingă alegătorii în costumul multicolor.

Roxana Stoian, fondatorul Partidului Alianța Oltenilor, președinte: ”Dânșii au venit să semneze listele pentru că vor copiii să facă poze cu clovnul și atunci ne folosim și noi de situație”.

Candidata este încrezătoare, chiar dacă ar putea atrage mai degrabă simpatizanți fără drept de vot.

O formațiune la început de drum este și Partidul Lege Educație și Unitate. Membrii săi sunt în mare parte studenți, iar tinerii sunt și publicul țintă.

La Iași, președinte al formațiunii prescurtate LEU este Lupu, Evi Lupu. Partidul are și un slogan.

Evi Lupu, președintele filialei din Iași a partidului: ”Leu cu leu trecem de greu. Aveam noi o vorbă în cartier, leu cu leu îți iei bemveu (râde) și l-am adaptat și am ajuns la varianta asta. Plus altele "de la firul ierbii" sau hashtag nu pedalăm. De la "Nu pedalăm la vrăjeala lor" dar am prescurtat”.

În România sunt înscrise oficial peste 250 de formațiuni politice. 5 au fost înregistrate anul acesta.

