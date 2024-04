Lista comună de candidați PNL-PSD, depusă la BEC. Ciucă și Ciolacu au semnat-o la o cafea, în grădina USL

Și Cristian Popescu Piedone şi-a lansat oficial candidatura la Primăria Capitalei, susținut de Partidul Umanist Social Liberal, și a prezentat lista candidaţilor formațiunii, pentru europarlamentare.

Înainte să meargă împreună la Biroul Electoral Central, social-democrații i-au așteptat pe liberali la noul sediul al alianței, care este fostul sediu USL. După ce au băut o cafea în grădină, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă au semnat și lista pentru europarlamentare.

Apoi au depus lista la Biroul Electoral Central și au anunțat că vor candida sub forma unei alianțe electorale. Însă, dacă rezultatul la alegeri va fi unul favorabil, ar putea deveni alianță politică.

Marcel Ciolacu: „În acest moment este oficial. Cele două partide au constituit o alianță electorală. Am făcut o alianță electorală. La fel cum am construit și o coaliție de guvernare. Nu am făcut-o nici pentru Partidul Social Democrat, nu am făcut-o nici pentru Partidul Național Liberal. Am reușit împreună să depășim toate discuțiile interne.”

În fruntea listei pentru europarlamentare se află Rareș Bogdan, Mihai Tudose și Gabriela Firea.

Nicolae Ciucă: „Practic este o echipă pe care am asumat-o împreună, astfel încât să ne ducem la capăt angajamentul pentru a continua cu aceeași responsabilitate, să asigurăm stabilitatea guvernării și dezvoltarea României. Această echipă are misiunea de a merge la Bruxelles.”

În același timp, Cristian Popescu Piedone și-a lansat oficial candidatura pentru Primăria Capitalei cu susţinerea Partidului Umanist Social Liberal. La eveniment a fost prezentată și lista candidaților grupării la alegeri, deschisă de generalul Cristian Barbu și Mugur Ciuvică.

Cristian Popescu – Piedone: „Cum v-am spus, Primăria Capitalei este next level. Piedone se pricepe. Piedone l-ați văzut pe străzi, ba cu groapa, ba cu sapa. Transparență.”

Candidaturile pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie pot fi înregistrate cel mai târziu până pe 10 aprilie. Partidele mai mici adună încă semnături şi acuză puterea că numărul necesar este prea mare în comparație cu celelalte state europene. Un partid are nevoie de susţinerea a 200.000 de români, iar un candidat independent, de 100.000.

