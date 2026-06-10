De ce s-a enervat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu: ”Asistăm la o mascaradă. Se poate şi fără voi. Toţi plecaţi acasă”

Stiri Politice
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Psd referendum sorin grindeanu 5
Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a avut o reacție nervoasă, miercuri, pe o rețea de socializare, unde - fără să dea vreun nume - i-a criticat pe cei care ”au stat la putere fără să câștige nici măcar un rând de alegeri”, asta ”cu voturile PSD.”

autor
Cristian Matei

Mesajul lui Grindeanu vine la scurt timp după ce Dan Motreanu, secretarul general al PNL, i-a transmis preşedintelui PSD că trebuie să aibă ”curaj” să preia guvernarea şi să pună în practică soluţiile PSD.

În replică, social-democratul afirmă că liberalii au ”dat” 4 prim-miniștri în 7 ani, fără ”vreun merit electoral”.

Mesajul complet al lui Sorin Grindeanu:

”Românii, firmele cu capital românesc și întreaga economie au nevoie de un partener de discuții credibil: de un Guvern nou, care să ia rapid decizii.

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Aș fi dorit să văd o reală dezbatere despre ce măsuri are de luat noul Cabinet pentru a crește puterea de cumpărare a românilor, pentru reluarea investițiilor, care au un rol vital în menținerea locurilor de muncă, și despre planul pentru reducerea fiscalității prea mari în cazul românilor cu venituri mici și medii.

Din păcate, din 5 mai, data în care unii au fost concediați de Parlament și trimiși acasă, asistăm la o mascaradă continuă, cu același mesaj anti-PSD.

Un joc ridicol al unora care, șapte ani la rând, au stat la putere fără să câștige nici măcar un rând de alegeri. Fie băgați pe gâtul românilor de Iohannis, fie „prin ei înșiși”, dar cu voturile PSD.

Un balet al unor minți înguste, cu viziuni strâmbe despre economie și viitorul României, care sfidează logica zilnic: ei pleacă în opoziție, dar – în realitate – sunt tot mai bine înșurubați la putere.

Lor le transmit: se poate și fără voi! De la președintele Senatului și până la ultimul reprezentant, toți plecați acasă!

În 7 ani ați dat 4 prim-miniștri – fără să aveți vreun merit electoral.

Sunteți mânați de orgolii, creați doar blocaje și găsiți pretexte. Acum împroșcați cu venin oameni absolut decenți și cu o reputație profesională ireproșabilă, care au acceptat să încerce să repare ceva din dezastrul lăsat de Ayatollahul Încruntat al vostru.

Uitați mereu esențialul. La final de zi, it's the economy…!”

Dan Motreanu, secretar general al PNL: ”Curaj, Sorin Grindeanu! Preluați guvernarea și puneți în practică soluțiile PSD!”

Anterior lui Grindeanu, Dan Motreanu, secretarul general al PNL, i-a cerut preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, să preia guvernarea şi să pună în practică ”soluţiile PSD”.

Liberalul a acuzat PSD că vrea să preia prin interpuşi ministerele care dau bani (Dezvoltare, Agricultură, Transporturi) şi să lase altora funcţiile în care trebuie luate decizii dificile, precum postul de premier, iar după şase luni, când nu le va mai conveni premierul, să-l demită tot printr-o moţiune de cenzură scrisă, semnată şi votată împreună cu AUR.

Mesajul lui Dan Motreanu:

”Curaj, Sorin Grindeanu! Preluați guvernarea și puneți în practică soluțiile PSD!

A trecut mai mult de o lună de când PSD și AUR au demis Guvernul Ilie Bolojan. În loc să își asume guvernarea, Sorin Grindeanu se răfuiește cu PNL pe Facebook.

PSD are majoritate. A dovedit-o la moțiune și la voturile din Parlament din ultima lună. Cine îl împiedică pe Sorin Grindeanu să realizeze toate lucrurile minunate pe care pretinde că le vrea pentru români?

Românii înțeleg șmecheria la care vrea să recurgă PSD: să preia prin interpuși ministerele care dau bani (Dezvoltare, Agricultură, Transporturi) și să lase altora funcțiile în care trebuie luate decizii dificile, precum postul de premier.

Iar după șase luni, când nu le va mai conveni premierul, să-l demită tot printr-o moțiune de cenzură scrisă, semnată și votată împreună cu AUR”.

Eugen Tomac, întrebat de ce vrea în Guvernul său miniștri ”apropiați de PSD”: ”Să nu fim mai catolici decât Papa!”

Sursa: ProTV

Etichete: PNL, PSD, sorin grindeanu, dan motreanu,

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