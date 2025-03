Trump îl amenință pe Putin cu sancțiuni „devastatoare” dacă nu acceptă armistițiul. Moscova a respins orice pauză pe front

Până acum, Vladimir Putin nu a dat niciun răspuns la propunerea occidentală. În alte dăți a declarat că va accepta doar o pace în condițiile dorite de el.

Președintele Donald Trump a transmis voalat că este gata să impună noi sancțiuni financiare dacă Moscova nu dorește armistițiul.

Între timp, la Paris, ministrul francez al apărării a anunțat că 15 state s-au declarat gata să trimită trupe de menținere a păcii în Ucraina, la finalul războiului.

Americanii spun că mingea este acum în terenul Rusiei, după ce Ucraina a fost de acord cu un armistițiu de 30 de zile, ca prim pas către negocierile de pace.

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA: „Dacă răspunsul (Rusiei) este „nu”, ar fi extrem de regretabil și ar face că intențiile lor să fie clare.”

Donald Trump, președintele SUA: „Pot să fac lucruri, din punct de vedere financiar, care ar fi foarte neplăcute pentru Rusia. Ar fi devastator pentru Rusia.”

Ucrainenii, pe de altă parte, speră ca armistițiul să le acorde răgazul necesar pentru o pace de durată.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Avem propunerile noastre, dar trebuie să stabilim pe hârtie pașii conveniți cu aliații noștri, pașii conveniți și formatele anumitor garanții de securitate care vor fi în vigoare în Ucraina după încheierea acestui război.”

Între timp, americanii au reluat livrările de echipamente și schimbul de informații vitale cu ucrainenii.

Este singurul câștig al Kievului, crede fostul consilier pe probleme de securitate al lui Trump, John Bolton.

Amb. John Bolton: „Sincer, nu cred că un armistițiu este în interesul Ucrainei. Cred că, dacă îngheți conflictul de-a lungul liniilor frontului existente și începi negocieri la Geneva sau Viena sau într-o capitală neutră care se prelungesc la nesfârșit, linia armistițiului ar putea deveni o nouă graniță de facto între Ucraina și Rusia, oferind astfel Rusiei 20% din teritoriul Ucrainei.”

Vladimir Putin a declarat, în repetate rânduri, că nu va accepta o pauză pe front, spunând că ar fi utilă doar Ucrainei și aliaților occidentali, care și-ar completa arsenalele.

Purtătorul de cuvânt al președinției ruse a refuzat deocamdată să comenteze deciziile de la Jeddah.

Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului: „Studiem cu mare atenție declarațiile făcute după întâlnirea americano-ucraineană și analizăm textul declarației comune adoptate la Jeddah.”

În eșaloanele inferioare ale regimului de la Kremlin, ca și în rândul propagandiștilor fideli lui Putin, sunt destule voci care au respins ideea unui armistițiu înainte ca Ucraina să fie îngenuncheată.

Clarissa Ward, corespondent CNN: „În esență, Kremlinul încearcă acum să câștige timp. (Putin) a fost la televizor chiar săptămâna trecută spunând că își dorește o pace care să îi convină.”

Iar șeful diplomației ruse a transmis că Moscova nu va accepta „compromisuri care pun în pericol vieţile rușilor, de pildă trupe NATO în Ucraina”.

Sam Greene, director la Centrul pentru Analiza Politicilor Europene: „Kremlinul a spus foarte clar că nu este interesat de un armistițiu. Ceea ce nu înseamnă că nu este interesat deloc, dar înseamnă că este puțin probabil să fie de acord cu un armistițiu fără să obțină diverse concesii pe parcurs.”

Relația dintre Trump și Putin rămâne, în continuare, decisivă pentru un eventual acord de pace.”

Amb. John Bolton: „(Trump) nu face filosofie, nu are strategii grandioase. Nici măcar nu face cu adevărat politică. El crede că, dacă are relații bune cu Vladimir Putin, atunci SUA are relații bune cu Rusia, ceea ce nu este adevărat. Cred că Putin, fost agent KGB, îl vede pe Trump ca pe o țintă ușoară și l-a manipulat cu mare succes încă de la alegeri.”

La Jeddah, oficialii de la Washington și cei de la Kiev au căzut de acord să-i implice și pe partenerii europeni în procesul de pace.

Marco Rubio, secretarul de stat american: „Ca orice țară din lume, Ucraina dorește securitate pe termen lung, vrea să se asigure că războiul nu se va repeta. Așadar, miza este dobândirea unei capacități suficiente de descurajare a unei viitoare agresiuni.”

În acest sens, la Paris tocmai a avut loc o reuniune a miniștrilor apărării din Franța, Germania, Italia, Polonia și Marea Britanie.

Oficialii au vorbit despre susținerea pe mai departe a Ucrainei, dar și despre întărirea industriei europene a apărării. Potrivit ministrului francez al apărării, 15 state spun că sunt gata să trimită trupe de menținere a păcii în Ucraina.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: