Printre prioritățile sale se numără reducerea birocrației, atragerea investițiilor străine și stimularea exporturilor, scrie Agerpres.

„Vreau să prioritizăm sprijinul pentru industria auto şi industria mobilei, pentru că reducerea deficitului comercial va trebui accelerată prin măsuri concrete pentru cele două industrii. Şi, aici, e foarte acută situaţia de la Dacia şi am şi discutat cu ministrul Energiei şi probabil săptămâna viitoare vom face o deplasare la Dacia ca să discutăm acolo despre problemele de acolo şi felul în care putem să sprijinim industria auto din România. Avem şi în programul de guvernare două elemente importante: vom susţine programul Rabla pe care îl va implementa Ministerul Mediului pentru vehicule fabricate în Uniunea Europeană, iar în ceea ce priveşte măsurile pentru industria mobilei, pentru că aici foarte important de ştiut că 90% din industria respectivă e partea de export, şi atunci ne propunem să identificăm modalităţile prin care lemnul de calitate să ajungă cu prioritate în industria românească prelucrătoare şi să fie, bineînţeles, la un preţ competitiv”, a afirmat Zamfir, în cadrul audierilor din comisiile de specialitate reunite ale Parlamentului.

De asemenea, acesta a subliniat că „absolut necesar va fi pentru o economie performantă predictibilitatea şi simplificarea mediului de afaceri”.

„Aici am prevăzut în programul de guvernare (...) o reducere cu minimum 25% a sarcinilor administrative şi cu minimum 30% a ceea ce înseamnă termen de autorizare faţă de nivelul de referinţă măsurat la începutul mandatului. E foarte important pentru mediul de afaceri să le spunem că este foarte clar că plata la termen va trebui obligatoriu făcută - şi aici mă refer la statul către firmele care au de încasat bani, cerere de plată şi aici mă refer la programele Ministerului Economiei. Vor fi evaluate în maximum 30 de zile, iar obligaţiile certe şi exigibile se achită în maximum 90 de zile. E un lucru la care ţin foarte mult să se întâmple”, a transmis el.

Investițiile străine, o prioritate pentru economie

O altă măsură pe care o va avea în vedere ca ministru al Economiei este atragerea investiţiilor străine, care vor contribui la relansarea economică, un rol important urmând să îl aibă Agenţia Română pentru Investiţii şi Comerţ Exterior (ARICE).

„Tot aici, uitându-ne pe cifre, în datele Institutului Naţional de Statistică, investiţiile străine directe au scăzut puternic în perioada ianuarie - august 2026. Şi vă dau şi cifra exactă: 62,5% a scăzut valoarea investiţiilor străine, de la 5,627 miliarde euro la doar 2,122 de miliarde de euro. Este cel mai mic nivel din ultimii 14 ani. Tocmai de aceea este urgentă implementarea proiectelor strategice de peste 100 de milioane de euro. Şi aici un rol extrem de important îl va juca entitatea noastră ARICE, care devine un punct unic de contact pentru investitorii despre care vorbeam, cei cu peste 100 de milioane de euro”, a menţionat Daniel Zamfir.

Demnitarul a făcut referire şi la impulsionarea diplomaţiei economice, care în acest moment este „la pământ”.

„De asemenea, un lucru extrem de important pe care l-a dorit şi prim-ministrul este acela de a impulsiona diplomaţia economică, care în momentul acesta e practic la pământ. Strategia de comerţ exterior va porni, evident, de la corelarea datelor privind cererea externă cu cele privind capacitatea de producţie internă. Vom sprijini firmele pe pieţele externe, inclusiv companiile - şi aici trebuie să ştiţi lucrul ăsta: e vorba atât de companiile care se extind în Europa Centrală şi de Sud-Est prin creditele pe care le vom susţine şi garanţiile de export acordate prin Eximbank şi prin noua Bancă de Investiţii şi Dezvoltare, care va trebui să devină rapid operaţională”, a explicat Zamfir.

ARICE, subfinanțată

Ulterior, după audieri, ministrul propus pentru portofoliul de la Economie a admis că ARICE este subfinanţată, însă vrea „să se ocupe” de finanţarea acesteia în vederea stimulării activităţii de comerţ exterior.

„Există o entitate care nu este în subordinea Ministerului Economiei, e vorba de celebra ARICE, care în momentul ăsta este subfinanţată, asta e clar. Ceea ce ţine de Ministerul Economiei eu vreau să mă ocup să bugetăm această companie pentru că, într-adevăr, e extrem de important ca dincolo de tot ceea ce înseamnă reprezentanţii noştri pe care îi trimitem în diverse locuri ca să stimuleze activitatea de comerţ exterior, avem şi acest mecanism de a atrage investitorii străini pentru acele investiţii de peste 100 de milioane de euro. Vă asigur că ARICE va fi cu totul altceva faţă de ce e acum”, le-a spus el jurnaliştilor.

Comisiile de specialitate din Camera Deputaţilor şi Senat, reunite, au dat luni aviz favorabil lui Daniel Zamfir pentru portofoliul de ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului.

S-au înregistrat 48 de voturi pentru, 26 împotrivă şi două abţineri.