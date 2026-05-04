Daniel Fenechiu a declarat că nimeni din PNL nu va trăda și că partidul merge înainte cu Ilie Bolojan chiar și în cazul în care guvernul va fi demis. El a subliniat că există o decizie în BPN în acest sens și că, inclusiv în varianta unui guvern minoritar, liberalii îl vor susține în continuare pe Bolojan pentru funcția de premier. Fenechiu a adăugat că pot fi obținute cele 51 de voturi necesare pentru sprijin parlamentar, dacă se ajunge la această soluție.

Petrișor Peiu: „Nu condiționăm de nimic votul de mâine. Noi am depus-o, noi o votăm.”

Acesta a precizat că AUR nu va impune condiții altor partide în privința votului asupra moțiunii de cenzură și că toți parlamentarii formațiunii vor fi prezenți la vot. De asemenea, nu va fi impus un anumit tip de vot, cum ar fi votul la vedere.

AUR a prezentat în Parlament moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan

Moţiunea de cenzură intitulată "STOP 'Planului Bolojan' de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului", a fost prezentată miercuri în plenul reunit al Parlamentului.

Şedinţa a fost condusă de vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Natalia Intotero, care a anunţat că şi-au înregistrat prezenţa 343 de parlamentari din totalul de 464.Moţiunea a fost semnată de 253 de parlamentari.Ce scrie în moțiunea de cenzură PSD-AUR: "România nu este o marfă”

Grupurile parlamentare ale PSD, AUR şi PACE - Întâi România solicită în moţiunea de cenzură depusă la Parlament demiterea Guvernului şi îl acuză pe prim-ministrul Ilie Bolojan că a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea şi strategia cu improvizaţia.

"România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eşecuri politice. Prim-ministrul Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea şi strategia cu improvizaţia. Sub pretextul unor obligaţii din PNRR şi al unor 'analize exploratorii' redactate pe repede înainte, Executivul pregăteşte cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliţie, fără dezbatere publică şi fără o minimă asumare politică. În acelaşi timp, discursul public al Guvernului Bolojan ridică întrebări serioase. Se vorbeşte despre faptul că românii ar fi pregătiţi să investească masiv în aceste listări. O minciună sfruntată! De fapt, se pregăteşte o operaţiune care nu are nimic în comun cu interesul public, o acţiune opacă, în avantajul unor cercuri restrânse, orchestrată tocmai de către cei care trâmbiţează transparenţa: pachete din companii strategice ale statului sunt scoase din circuitul transparent al pieţei şi direcţionate, ocolind Bursa de Valori, prin mecanismul de plasare accelerată, către investitori selectaţi, în condiţii stabilite discreţionar, la preţuri mai mici decât cele reale", se arată în textul moţiunii de cenzură.Ce este moțiunea de cenzurăMoțiunea de cenzură revine în prim-planul scenei politice din România, în contextul votului programat pentru 5 mai, care ar putea decide soarta Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Ce este moțiunea de cenzură

Moțiunea de cenzură revine în prim-planul scenei politice din România, în contextul votului programat pentru 5 mai, care ar putea decide soarta Guvernului condus de Ilie Bolojan.

În esență, moțiunea de cenzură este principalul instrument prin care Parlamentul poate demite un Guvern, fiind un test al majorității politice.

Ce înseamnă o moțiune de cenzură

Parlamentul României, reunit în ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului, poate retrage sprijinul acordat Guvernului prin adoptarea unei moțiuni de cenzură. Pentru ca aceasta să fie aprobată, este necesar votul majorității totale a deputaților și senatorilor.

Inițierea unei moțiuni de cenzură este posibilă dacă cel puțin o pătrime din numărul total al parlamentarilor o susțin. Documentul este transmis Guvernului chiar în momentul depunerii sale.

Dezbaterea moțiunii are loc la trei zile după prezentarea acesteia în plenul comun al celor două Camere, oferind timp pentru analiză și poziționare politică, conform cdep.ro.