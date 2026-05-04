Același mod de operare a fost folosit în alte trei cazuri.

Alarma a fost dată de o angajată a benzinăriei din centrul comunei Umbrărești, la 6 dimineața, cand a deschis stația de carburanți.

Femeia a constatat că lipsesc banii și țigările din magazin. Oficial, prejudiciul nu a fost calculat, dar surse din cadrul anchetei poliției vorbesc despre 40 de mii de lei. Banii se aflau în casa de marcat, dar și într-un seif.

Modul de operare

Hoții au tăiat alimentarea cu energie electrică și au reușit, în acest fel, să neutralizeze atât sistemul de alarmă al benzinăriei, cât și camerele de supraveghere.

Același sistem de operare a fost folosit și în luna martie, când a fost spartă primăria comunei Ivești, din județul Galați, de unde au fost luați, din seif, 90 de mii de lei, banii plătiți de localnici la impozitele locale.

Alte două lovituri date de la începutul anului, cu autori neidentificați, la o altă benzinărie și un supermarket, par să fi fost date folosind același mijloc de operare. Poliția încearcă să-i prindă pe făptași.