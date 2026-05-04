Șeful statului francez și-a exprimat scepticismul față de noua operațiune Project Freedom, lansată de către președintele american Donald Trump în vederea redeschiderii acestei căi de navigație strategice. El a criticat un cadru pe care-l consideră ”neclar”.

Președintele american Donald Trump a anunțat o operațiune, începând de luni, în vederea unei deblocări a navelor blocate de două luni de zile în Golful Persic.

Armata americană va fi atacată, dacă încearcă să se apropie de Strâmtoarea Ormuz, i-a replicat imediat un comandant militar iranian.

Emmanuel Macron a reiterat că o inițiativă pe care a lansat-o împreună cu premierul britanic Keir Starmer în vederea unei securizări a navigației în Strâmtoarea Ormuz nu va fi pusă în aplicare atât timp cât ostilitățile între Statele Unite și Iran continuă.

”Dacă Statele Unite sunt pregătite să redeschidă (Strâmtoarea) Ormuz, este foarte bine. Asta cerem încă de la început. Însă noi nu vom participa la nicio operațiune în forță, într-un cadru care mi se pare că nu este clar”, a subliniat președintele francez.

El a subliniat că este ”esențial” ca armistițiul să fie respectat în Liban, după noi atacuri ale Israelului, soldate cu un mort în sudul Libanului.

”Vreau să reiterez aici că este esențial ca armistițiul să fie respectat în Liban”, a subliniat el la summitul CPE în Armenia.