Dăncilă spune că va discuta cu preşedintele Comisiei Europene despre protestul din 10 august

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a anunţat vineri că va discuta cu preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, despre eventualele îngrijorări existente la Bruxelles în urma protestului din 10 august, din Piaţa Victoriei, relatează Agerpres.

Întrebată la Topoloveni dacă a discutat cu Jean-Claude Juncker în ultima perioadă, aşa cum a anunţat preşedintele PSD, Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă a precizat: "Cu domnul Juncker nu am vorbit încă. (...) Am avut o vizită în Spania, unde m-am întâlnit cu omologul meu spaniol, dar şi cu regele Spaniei, m-am întors azi-noapte, am venit aici. Dar voi discuta cu domnul preşedinte Juncker nu în ideea de a scuza pe cineva, (...) ci de a ruga să lăsăm rezultatele anchetei să fie cele care ne fac să credem într-o direcţie sau în cealaltă".

Totodată, chestionată dacă va merge în Parlamentul European, dacă va fi chemată, Dăncilă a răspuns: "Categoric am toată deschiderea să merg şi în Parlamentul European şi în Parlamentul României, acolo unde voi fi chemată, dar (...) cred că nu este benefic nici din partea Guvernului, nici din partea liderilor politici să ne dăm cu părerea. (...) Să lăsăm rezultatele anchetei să fie cele care să stabilească adevărul".

Pe 1 septembrie, la finalul CExN al PSD, preşedintele partidului, Liviu Dragnea, a declarat, referindu-se la eventualele îngrijorări existente la Bruxelles în urma protestului din 10 august din Piaţa Victoriei, că premierul Viorica Dăncilă va discuta cu preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

"Doamna Viorica Dăncilă, luni, îl va suna pe domnul preşedinte Juncker ca să discute această problemă. (...) O să o sun şi pe doamna Corina Creţu. Cred că trebuia să vorbească în primul rând cu doamna prim-ministru", a spus Dragnea.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, vicepreşedinte al PSD, a solicitat sâmbăta trecută, în şedinţa CExN, demiterea ministrului de Interne, Carmen Dan, ca urmare a evenimentelor care au avut loc pe 10 august la Bucureşti.

Firea a declarat, la finalul şedinţei conducerii social-democrate, că solicitarea în ceea ce o priveşte pe Carmen Dan a fost făcută pe fondul îngrijorărilor externe cu privire la violenţele înregistrate în Piaţa Victoriei şi care i-au fost transmise prin intermediul comisarului european Corina Creţu.

"Am vorbit (...) cu doamna comisar european Corina Creţu, care mi-a relatat o discuţie pe care a avut-o cu colegii domniei sale, comisari europeni, şi cu domnul preşedinte Juncker, în care aceştia şi-au exprimat îngrijorarea în legătură cu situaţia politică din România, accentuând în special faptul că ceea ce s-a întâmplat pe 10 august în România nu este apreciat de către celelalte ţări europene, deoarece, deşi sunt de acord că instituţiile democratice ale statului trebuie să fie apărate, şi anume intervenţia jandarmilor a fost corectă până la un punct, în sensul apărării clădirii Guvernului şi a jandarmilor care interveneau pentru restabilirea ordinii şi liniştii publice, nu au fost de acord cu faptul că manifestanţi care nu au fost violenţi au trebuit să suporte gazele lacrimogene care s-au dat în Piaţa Victoriei", afirma Firea la acel moment.

