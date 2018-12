Dăncilă: ”Nu putem să îi permitem președintelui să își încalce atribuțiile”. Ce spune despre amnistie și grațiere

Inquam Photos/ Octav Ganea

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a declarat duminică, la Antena3, că înţelege că preşedintele Klaus Iohannis vrea să meargă la Consiliul European, ea amintind că preşedinţia Consiliului UE este deţinută de primul-ministru şi de Guvern

Viorica Dăncilă a declarat duminică, la Antena3, că înţelege că preşedintele Klaus Iohannis vrea să meargă la Consiliul European, ea amintind că preşedinţia Consiliului UE este deţinută de primul-ministru şi de Guvern şi că, în cazul României, e o situaţie atipică, o situaţie care nu crede că e benefică pentru România, relatează news.ro.

Întrebată dacă se aştepta ca preşedintele Iohannis să preia preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, Viorica Dăncilă a afirmat: "Ar fi un lucru nefiresc. Am văzut când a venit cancelarul austriac Sebastian Kurz că a preluat ştafeta preşedinţiei. Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene este deţinută de primul ministru şi de către Guvern, este o regulă care trebuie respectată, deci tot ce înseamnă legislaţie europeană tot ce înseamnă a conduce consiliile pe diferite domenii, le conduc miniştrii din guvern şi primul ministru conduce preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Pe data de 15 ianuarie, chiar primul-ministru va vorbi despre priorităţile preşedinţiei rotative în plenul Parlamentului de la Strasbourg. Eu cred că acest lucru nu este un lucru bun, pentru că partenerii noştri, statele membre, prim miniştrii din statele membre, nu vor înţelege absolut nimic. Preşedinţia rotativă este deţinută de fiecare stat în parte, de fiecare dată primul ministru a fost cel care a deţinut preşedinţia rotativă. Preşedinţia rotativă, deci Guvernul României este cel care duce pe agenda Consiliului european subiectele de interes, este cel care este mediatorul imparţial şi facilitatorul de consens la nivel european. La noi este o situaţie atipică, este o situaţie care nu cred că este benefică pentru România. Din punctul meu de vedere şi nu aş vrea să fiu înţeleasă greşit, nu intru în competiţii electorale, nu am o miză personală, miza mea acum este să avem o preşedinţie de succes astfel încât România să fie mult mai respectată".

Ea a subliniat că, în mod normal, primul-ministru, pe timpul preşedinţiei, ar trebui să fie cel care merge şi la Consiliul European pentru a avea o continuitate între temele pe care le dezbate. "În altă ordine de idei dă posibilitatea negocierilor care este principala armă la Bruxelles pentru anumite aspecte legate de România, dar înţeleg că domnul preşedinte vrea să meargă la Consiliul European, dar eu cred că dânsul, să arate că este un cunoscător al regulilor europene şi să lase Guvernul României să ducă preşedinţia la bun sfârşit. Dacă nu va face acest lucru, vă daţi seama că pentru mine dincolo de preşedinte mai importantă este ţara şi va trebui să iau anumite măsuri, să stopez anumite lucruri ceea ce nu ar fi plăcut pentru noi ca şi ţară. În altă ordine de idei trebuie să vorbim pe aceeaşi limbă, adică nu putem vorbi una în şedinţele pe care le prezidează ministrul Afacerilor Europene sau ministrul Finanţelor Publice pe cadrul financiar multianual şi să mergem cu altceva în Consiliul European trebuie să existe o discuţie, un dialog permanent", a explicat Dăncilă.

"Să spunem că ne cere mandat. Şi dacă se iese un pic din acest mandat, discuţiile cum vor fi ? Ne cere mandat domnul preşedinte şi merge la Consiliul European. În Consiliul European noi vedem poziţionarea tuturor statelor membre legate de anumite teme, de obicei poziţionarea în cadrul Consiliului este cea care se reflectă şi în Parlamentul European, deci ne putem da seama de anumite majorităţi, de anumite teme care sunt susţinute, de modul în care sunt susţinute. Acest lucru permite într-un fel să ne facem o imagine asupra modului în care trebuie să acţionăm. Deci sunt mult mai multe elemente care trebuiesc avute în vedere. În rest, trebuie să fiu realistă, aşa cum am spus la început, nu cred că preşedintele va renunţa la Consiliul European pentru că dânsul priveşte acest lucru ca din punct de vedere electoral, să spunem, mai mult din punct de vedere personal pentru că altfel ar face acest pas pe perioada preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene. Nu avem decât trei preşedinţi în cadrul Consiliului European: preşedintele României, preşedinta Lituaniei şi preşedintele Franţei, în rest sunt prim-miniştri, pentru că majoritatea temelor, de fapt aproape toate temele dezbătute, sunt teme care ţin de economic", a continuat prim-ministrul.

Dăncilă: Nu putem să îi permitem președintelui României să își încalce atribuțiile. Refuzul remanierilor trebuie foarte bine motivat

Dăncilă a remarcat că anumite lucururi pe care le-a făcut preşedintele nu sunt lucruri bune pentru România, exemplificând cu faptul că atât de mult timp nu am avut doi miniştri pe două domenii importante, ceea ce nu crede că a fost benefic pentru România, apreciind că un preşedinte trebuie să facă tot ce este bine pentru ţara lui.

”Am avut o discuție cu domnul președinte, i-am spus că e important ca la 1 ianuarie să avem Guvernul complet. În momentul în care discuți cu cineva, te aștepți să ai un răspuns. Nu am încă. Dacă trimite o motivare de refuz trebuie să fie foarte bine argumentată.Vom vedea ce măsuri vom lua. Nu putem să îi permitem președintelui României să își încalce atribuțiile. Dacă lăsăm președintele ca să spună cu ce ministru e de acord, mâine, poimâine putem să avem surpriza că spune că desemnează el un ministru ca să fie de acord”, a spus ea.

Dăncilă susţine că preşedintelui Iohannis îi lipseşte, în primul rând, imparţialitatea

"Imparţialitatea, în primul rând (îi lipseşte preşedintelui Klaus Iohannis - n.r.). Trebuie să fie un preşedinte mediator, nu un preşedinte care să instige la ură, la dezbinare şi cred că acest lucru era primul pe care şi-l doreau românii atunci când au votat - un preşedinte care să vadă interesul naţional mai presus de interesul electoral, un preşedinte care să ştie să cedeze atunci când este nevoie, pentru că aşa face orice om. Este posibil ca anumite lucruri pe care tu le consideri importante să nu fie chiar cele mai bune pentru ţară", a spus Viorica Dăncilă într-un interviu difuzat duminică de Antena 3, citat de Agerpres, întrebată fiind ce îi lipseşte lui Iohannis pentru a fi un preşedinte bun pentru România.

Ea a adăugat că românii îşi doreau un preşedinte care să susţină România şi imaginea României la atacurile externe şi care să fie mult mai activ pe plan extern.

"Chiar dacă un lucru în România nu este un lucru normal, să încerce să îl reglementeze în România, nu să dea interviuri sau să facă anumite acuzaţii atunci când se află într-o deplasare la Bruxelles. Cred că ar trebui vadă modelul altor preşedinţi din alte ţării care niciodată nu au spus 'în ţara mea se întâmplă acest lucru'. Cred că lucrurile acestea trebuie să le regleze în ţară, este preşedintele României şi nu avem nevoie ca pentru lucrurile pe care le consideră nefireşti sau le consideră nedrepte să ceară ajutor de la Bruxelles sau altcuiva", a menţionat prim-ministrul.

Viorica Dăncilă: Au fost multe momente tensionate cu preşedintele Dragnea. Au fost şi momente când am spus "nu"

"Au fost multe momente tensionate cu preşedintele Dragnea pentru că de multe ori faptul că nu am dus la bun sfârşit anumite lucruri aşa cum ar fi trebuit sau faptul că nu ne-am încadrat în anumite termene ale foii de parcurs pe programul de guvernare au ridicat nemulţumiri din partea preşedintelui partidului şi este normal acest lucru, este un lucru de normalitate. Dar în acelaşi timp relaţia cu preşedintele Liviu Dragnea este o relaţie bună, este preşedintele partidului, noi suntem guvern politic, suntem susţinuţi de Alianţa PSD -ALDE şi eu sunt în acelaşi timp şi preşedinte executiv al partidului", a afirmat premierul.

Ea a precizat: "Au fost şi momente când am spus nu. Au fost momente şi mi-a respectat decizia".

Referindu-se l faptul că s-a spus de foarte multe ori că Guvernul e condus de Liviu Dragnea, că este condusă de Liviu Dragnea, Dăncilă a afirmat că este un lucru normal ca preşedintele partidului să-i ceară prim-ministrului să pună în aplicare programul de guvernare. "Nu contează numele primului ministru, acelaşi lucru l-a cerut şi Guvernului Tudose, l-a cerut şi Guvernului Grindeanu, deci este un lucru de normalitate. Dar în momentul în care trebuie să acuzi pe cineva de ceva, trebuie să-i găseşti, întotdeauna trebuie să lipeşti anumite etichete. Preşedintele Dragnea nu a venit la guvern de foarte multe ori să spună "faceţi acest lucru sau nu faceţi acest lucru". Preşedintele Dragnea a cerut "Puneţi în aplicare programul de guvernare şi faceţi lucruri bune pentru cetăţeni", nu s-a implicat în deciziile pe care le luăm sau în actele normative pe care le avem pe masa Guvernului", a menţionat Viorica Dăncilă.

Inquam Photos / Octav Ganea

Dăncilă, despre amnistie şi graţiere: Mai mulţi dintre ambasadori au întrebat de acest lucru;cred că multe erau dezinformări

"Da, au existat discuţii legate de acest aspect, m-au întrebat dacă dau graţierea şi amnistia în 2018, mai mulţi dintre ambasadori au întrebat de acest lucru. Dar eu cred că multe din lucrurile pe dânşii le spuneau erau dezinformări erau ştiri false care au fost induse, efectiv ne spuneau că dăm pentru anumiţi oameni o amnistie sau o graţiere, o altă lege nu o dai pentru o persoană sau pentru două persoane, dai o lege pentru că aşa crezi că este normal şi pentru că vrei să faci lucruri bune sau să îndrepţi anumite lucruri care sunt greşite. Deci am avut aceste discuţii, m-au întrebat, au spus că pe 19 decembrie sau ceva de genul acesta vreau să dau amnistia şi graţierea, le-am spus că nu este adevărat, nu am încă un proiect şi nu am discutat despre acest lucru", a declarat Dăncilă la Antena 3.

Ea a spus că a văzut că foarte mulţi au spus că deja vedeau un act normativ legat de amnistie, de graţiere, că scapă violatorii.

"Vă daţi seama că nu o să permit aşa ceva. Dar, revin, nu am discutat încă cu Ministrul Justiţiei despre acest act normativ", a precizat prim-ministrul.

Inquam Photos/ Octav Ganea

Dăncilă: Nu ştiu dacă aş semna o cerere de acuzare preşedintelui de înaltă trădare

"Nu ştiu dacă aş semna această cerere, înalta trădare pentru preşedinte şi spun asta pentru că eu însămi am avut o acuzaţie de înaltă trădare pe o relaţie cu un partener strategic important, relaţia cu Israelul, şi ştiu cât de neplăcut a fost pentru mine în acele momente, cât de neplăcut a fost să pot să le explic partenerilor strategici ce se întâmplă, neavând niciun argument în acest sens. Dar eu cred că trebuie o analiză făcută, legată de acest aspect să vedem ceea ce este în interesul României din acţiunile preşedintelui ceea ce nu este în interesul României şi cred că acest lucru trebuie aplicat fiecăruia, pentru că să-i ceri preşedintelui trebuie, să-i ceri primului ministru, să ceri liderilor politici care fac anumite afirmaţii sau care au europarlamentari care votează împotriva propriei ţări, cred că toate aceste lucruri ar trebui să fie analizate şi la un moment dat stopate într-un anumit fel pentru că toate aceste afirmaţii, toate aceste decizii care duc la prejudiciul de imagine al ţării tale sau prejudicii pentru românii, nu trebuiesc trecute cu vederea", a precizat Dăncilă.

De asemenea, răspunzând unei întrebări, ea a spus că nu îl consideră pe preşedintele Iohannis un adversar politic. "Mi-aş dori oameni care să vină cu proiecte, nu cu jigniri pentru că acest lucru arată încapacitatea lor de a găsi soluţii şi atunci cel mai uşor este să îţi jigneşti adversarul. Atunci când aceste jigniri vin de la preşedinte este cu atât mai neplăcut pentru că preşedintele României trebuie să aibă cu totul şi cu totul această abordare. Ca să fii adversarul cuiva trebuie să candideze undeva, să mergi într-o luptă. Eu nu am o luptă cu domnul preşedinte iohannis şi nici nu îmi doresc o luptă cu domnul preşedinte Iohannis. Lupta mea este de a pune în practică programul de guvernare", a menţionat şefa Executivului.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer