Dăncilă a luat apărarea Jandarmeriei Române în Parlamentul European: Nu pot accepta sub nicio formă

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a luat apărarea Jandarmeriei Român, miercuri, în plenul Parlamentului European, după acuzațiile de acte de agresiune comise împotriva cetățenilor români la protestele din 10 august.

Dăncilă a afirmat că nu poate accepta "sub nicio formă" ca această instituţie să fie acuzată pentru "acţiuni şi proceduri practicate peste tot în Europa".

"Despre mitingul din 10 august voi spune doar câteva cuvinte. Văd că este acuzată Jandarmeria Română pentru că a intervenit la un miting neautorizat, împotriva unor manifestanţi violenţi, care au încercat să ocupe clădirea Guvernului. Nu am văzut aceeaşi poziţie faţă de evenimentul de săptămâna trecută de la Bruxelles sau faţă de alte mitinguri din Franţa, Spania, Germania, Marea Britanie, când forţele de ordine au intervenit cu exact aceleaşi mijloace şi cu aceleaşi proceduri ca cele folosite în România. Nu pot accepta sub nicio formă ca Jandarmeria Română să fie acuzată de acţiuni şi proceduri practicate peste tot în Europa", a declarat Dăncilă la dezbaterea de miercuri din Parlamentul European, care are ca subiect ţara noastră.

Totodată, şefa Guvernului a cerut să nu îi fie interzis României ceea ce este permis în alte state ale Uniunii Europene.

"În final, vă cer următorul lucru: nu îi interziceţi României ceea ce este permis în alte state ale Uniunii şi nu permiteţi ca în România să se întâmple lucruri de neacceptat în alte state membre. Vrem să vă fim parteneri, dar vrem să vă fim parteneri egali. Nimeni, niciodată, nu va putea întoarce România din parcursul său european", a mai afirmat Dăncilă.

Numărul plângerilor înregistrate în dosarul violenţelor de la mitingul din 10 august din Piaţa Victoriei a ajuns la 763, anunţa recent Parchetul General.

Inquam Photos/ Octav Ganea

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 1 Bucureşti au deschis un dosar penal şi fac cercetări după ce 169 de jandarmi dintre cei care au participat la protestul din 10 august au reclamat că au fost agresaţi fizic şi moral. Activităţile de cercetare au fost delegate către organele de poliţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Procurorii analizează imaginile video de la mitingul din 10 august din Piaţa Victoriei, când au avut loc violenţe între forţele de ordine şi protestatari, pentru identificarea persoanelor care au agresat jandarmi.

Procurorii spun că până în prezent în dosarul deschis pentru ultraj împotriva jandarmilor au fost audiaţi cei vătămaţi, au fost identificaţi şi audiaţi martori, au fost ridicate imaginile video care au surprins sau ar fi putut surprinde momentele în care au fost agresaţi jandarmi, au fost întocmite procese-verbale, au fost analizate şi comparate imaginile ridicate pentru identificarea persoanelor care au comis aceste infracţiuni şi au fost obţinute certificatele medico-legale care atestă vătămările jandarmilor.

De asemenea, procurorii au solicitat date de la spitalele din Bucureşti, de la unităţile de jandarmi din care fac parte jandarmii vătămaţi, precum şi de la mai multe persoane care aveau imagini în care au surprins momentele de agresiune.

