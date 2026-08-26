Guvernul a marcat o ruptură bruscă față de politicile favorabile Rusiei ale fostului prim-ministru Viktor Orbán, relatează news.ro, care citează POLITICO.

„Comportamentul Rusiei reprezintă o amenințare pentru Ungaria, Europa și ordinea mondială”, se menționează în document, care adaugă că Moscova expune minoritatea maghiară din regiunea Transcarpatia a Ucrainei „la un pericol grav”.

Liniile directoare, semnate de prim-ministrul Péter Magyar, stabilesc prioritățile de politică externă ale Budapestei pentru Adunarea Generală a ONU de luna viitoare, de la New York.

„Ungaria condamnă agresiunea militară rusă și susține pe deplin suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor sale recunoscute la nivel internațional”, se menționează în document. De asemenea, acesta recunoaște dreptul Kievului la autoapărare și susține negocierile în vederea obținerii „unei păci durabile și a unor garanții de securitate pe termen lung”.

Ruptură față de politica lui Viktor Orbán

Premierul Magyar a schimbat treptat politica externă a Budapestei de când l-a înlăturat pe Orbán în primăvara acestui an. El a luat măsuri pentru a restabili relațiile cu Bruxelles-ul, a obținut un acord care a deblocat 16,4 miliarde de euro din fondurile înghețate de UE și a ridicat veto-ul Ungariei în ceea ce privește rambursarea către țările UE a costurilor armelor trimise la Kiev.

De asemenea, el a anunțat la începutul acestei luni o revizuire a acordului nuclear istoric Paks II încheiat de Orbán cu Moscova. Orbán a semnat acordul cu compania rusă Rosatom în 2014, susținut de o finanțare din partea Rusiei de până la 10 miliarde de euro.

Cu toate acestea, guvernul lui Magyar se opune în continuare accelerării procesului de aderare a Ucrainei la UE și a încercat să încetinească negocierile de aderare dintre Bruxelles și Kiev.

Ministrul de externe Anita Orbán (fără legătură de rudenie cu Viktor Orbán) a declarat că, în cazul în care negocierile vor fi finalizate, va avea loc un referendum pentru a decide dacă Ungaria este de acord să accepte Ucraina în blocul comunitar.