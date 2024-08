Cum și-a mărit singur salariul președintele Autorității Electorale Permanente. Explicațiile uluitoare ale lui Toni Greblă

Întrebat de jurnaliști, la finalul ședinței de Guvern de miercuri, cum comentează acuzațiile la adresa sa, Greblă a vorbit timp de câteva minute, susținând că, de fapt, el a semnat mai multe ordine în acea zi, printre care și acest document care îi mărea salariul și că ... nu a văzut că ar exista o problemă.

Toni Greblă: ”Da, e bine că am fost întrebat, inclusiv în acest context. Deci, în ziua în care am venit președinte la Autoritatea Electorală Permanentă, am semnat niște ordine care sunt absolut normale pentru orice fel de activitate, respectiv pentru cei care au specimen de semnătură în bancă și sunt împuternicit să semneze documente în relația cu băncile, alte câteva tipuri de ordine care privesc activitatea curentă, inclusiv stabilirea indemnizației Președintelui Autorității Electorale Permanente.

Mi-a fost adus, cum mi-au fost aduse și celelalte ordine, având pe spate cinci semnături ale șefilor direcțiilor respective: Direcția Juridică, Direcția de de Resurse Umane, Direcția financiară și ordinul contrasemnat de secretarul general al Autorității Electorale Permanente. Făcuseră o interpretare în sensul în care indemnizațiile demnitarilor erau înghețate la nivelul anului 2019, iar textul prevedea o normă care zicea: cu condiția să-și desfășoare același fel de activitate în aceleași condiții, secretarul general și colegii mei, ceilalți, care vi-i spuneam, au interpretat în sensul în care eu veneam din altă activitate și că acea prevedere nu mi s-ar aplica, motiv pentru care au stabilit nivelul salariului fără să țină cont de această înghețare a salariului minim la nivelul anului 2019.

După ce secretarul general, după câteva luni, secretarul general a fost trimis în judecată pentru o anume faptă, a devenit incompatibil cu calitatea de secretar general, pentru că legea prevede că în momentul în care ești trimis în judecată, raportul de muncă se suspendă automat. După alte vreo 2 săptămâni a solicitat transferul și am acordat transferul și după încă o săptămână a înștiințat Autoritatea Electorală Permanentă că indemnizația președintelui ar fi fost stabilită, interpretând eronat legea la un cuantum superior, prin ordinul care era contrasemnat de secretarul general.

Am chemat imediat Curtea de Conturi, am spus despre ce e vorba. Părerea Curții de Conturi a fost că trebuie să se revină la nivelul de înghețare a indemnizației la nivelul anului 2019, lucru ce l-am făcut în aceeași zi. Tot în aceeași zi am semnat un angajament de plată prin care în următoarele luni, ne-au fost reținute și vor fi reținute diferențele de bani, până ajungem la zero cu această situație. Angajamentul de plată l-am luat acum patru sau cinci luni de zile, șase, nu mai știu exact. În fiecare lună mi-a fost reținute sumele de bani. Cred că în două luni de zile sau trei luni de zile se termină cu această situație. Raportul Curții de Conturi nu a fost finalizat, însă eu am intrat în legalitate încă de atunci. Am semnat angajamentul de plată, astfel încât din punct de vedere al Curții de Conturi, lucrurile sunt închise, dar ele trebuie formalizate prin raportul care îl încheie cum bine știți la fiecare control.”

Toni Greblă: ”Nu m-am uitat ce indemnizație am”

Întrebat de jurnaliști dacă nu a văzut nici măcar că primea mai mulți bani la salariu, Toni Greblă a spus că nu i s-a părut nimic ciudat.

Reporter: Era o diferență de 10.000 lei. Nu vi s-a părut ceva ciudat?

Toni Greblă: ”Nu mi s-a părut ciudat, pentru că, v-am spus, nu m-am uitat în niciunul din ... Am văzut că există toate semnăturile. Asta este o activitate curentă. Vă spuneam înainte de conferința de presă că astăzi am semnat aproximativ 200 de ordine prin care salariile funcționarilor publici, ai AP-ului, au fost mărite cu 5% de la 1 septembrie. Ordinele sunt întocmite în două exemplare. Au câte patru-cinci semnături pe spate. Nu am verificat la niciunul din cele 200 de ordine dacă salariile alea sunt înmulțite cu cinci sau cu șase sau cu patru. Nici în cazul meu nu m-am uitat, da, ce indemnizație am.”

Reporter: Nu v-a interesat să vedeți ce salariu veți avea?

Toni Greblă: ”M-a interesat, dar n-am stat să-l și verific, să văd dacă este legal sau nu”.

Reporter: Nu v-a spus nimeni că e ceva nou în modul de calcul?

Toni Greblă: ”Deci până nu am chemat Curtea de Conturi, nu mi-a spus nimeni că este ceva în neregulă.”

Toni Greblă: ”Nu am de gând să demisionez”

Întrebat dacă va ataca în instanţă raportul Curţii de Conturi, Greblă a răspuns:

”Eu nu pot să fiu contradictoriu cu mine însămi, dacă am semnat angajamentul de plată şi 90% am şi restituit-o urmând ca până la finalul anului să fie încheiată această socoteală, nu pot să contest în instanţă ce am semnat cu propria mână, că îmi iau angajamentul să restitui suma”.

Despre demisie, în urma acestui scandal, şeful AEP a spus că nu are de gând să îşi dea demisia.

”Acum aud o singură voce, a dumneavoastră, care pune o astfel de problemă. Nu, nu am de gând să demisionez şi nimeni nu mi-a cerut acest lucru, în afară de dvs. Am înţeles că cel care v-a furnizat informaţia v-ar fi sugerat acelaşi lucru. V-am răspuns la întebare. Nu consider că acesta ar fi un motiv temeinic, serios, pentru ca cel puţin în această perioadă, să iau în calcul vreo posibilitate de a demisiona şi a lăsa conducerea AEP fără conducător”, a spus Toni Greblă.

Recent, primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anunțat că va depune o sesizare la Agenția Națională de Integritate, pentru a cerceta ”cum a încasat ilegal Toni Greblă suma de 24.000 euro”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: