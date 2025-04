Puterea PSD-PNL-UDMR s-a lăsat înfrântă de opoziție la moțiunea pe Pensii. De obicei se vota electronic, acum a fost secret

Inițiatorii au acuzat Guvernul că schimbările legislative pe care le-au făcut în privința pensiilor nu au fost unitare și astfel ar fi creat mai multe probleme decât soluții.

Deși nu a fost o acțiune împotriva ministrului muncii, după vot, parlamentarii din opoziție au cerut demisia Simonei Bucura Oprescu. Cu lacrimi în ochi, aceasta a catalogat demersul de luni drept o nedreptate.

Moțiunea a fost votată de senatorii AUR, POT, S.O.S. ROMÂNIA și USR.

Simona Bucura: ”În toată cariera mea am luptat împotriva nedreptății. Consider că munca pe care am făcut-o este cu adevărat în folosul comunității. Iar ceea ce se întâmplă astăzi cred că este o nedreptate”.

Pe parcursul dezbaterilor, parlamentarii opoziției și cei ai puterii s-au acuzat reciproc de jocuri politice.

Gheorghe Vela, senator POT: ”În realitate, puterea de cumpărare a scăzut și oamenii din România, bătrânii noștri care au lucrat pentru noi au sărăcit sub ochii indiferenți ai Guvernului. ”

Irineu Darău, senator USR: ”Ce-am vrea de la un ministru al muncii? Să fie foarte performant, ceea ce nu e cazul. Sau măcar să fie sincer. ”

Din partea Guvernului, ministrul Muncii a prezentat mai multe statistici și a acuzat opoziția că folosește moțiunea pentru a aduna voturi.

Simona Bucura, ministrul Muncii: ”Nu pot fi de acord că acest demers al opoziției să fie construit pe date false, pe jumătăți de adevăr sau pe omisiuni. Continuați cu populismul, doar pentru a lua votul.”

Deși de obicei se votează electronic, parlamentarii din opoziție au cerut să se voteze cu bile. Unii au spus că nu au cartelele la ei sau că nu funcționează.

Deși prevederile din Senat spun că moțiunile simple sunt obligatorii pentru Guvern, acestea nu produc efecte directe.

