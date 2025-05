Cu doar doi senatori, grupul parlamentar POT din Senat va fi dizolvat automat după demisiile numeroase

La Senat, este și mai rău, 5 aleși din 7 au anunțat că pleacă, iar asta înseamnă că grupul parlamentar POT se dizolvă automat.

Toți îi reproșează sefei formațiunii că are un comportament dictatorial. Anamaria Gavrilă respinge acuzațiile, vorbește despre trădare și spune că partidul va merge mai departe și fără ei.

În ședința de plen a Camerei Deputaților de miercuri, șase parlamentari de la POT au anunțat public că părăsesc partidul condus de Anamaria Gavrilă. Un altul a făcut acest gest marți. După aceste demisii, grupul POT mai are 14 membri la Cameră. Pragul minim este 10.

Aurora Simu, deputat demisionar: „Nu suntem plătiți de nimeni, nu suntem șantajați de nimeni, nu ne-a convins nimeni să plecăm într-o direcție sau alta. Sigur că apar oferte, dar noi am venit în Parlament cu niște idei în care credem și care, din păcate, au fost pierdute pe drum de partidul din care am făcut parte.”

Anamaria Gavrilă a organizat o conferință de presă în care i-a comparat pe cei plecați cu "fiii risipitori" și a respins toate acuzațiile ce i-au fost aduse.

Anamaria Gavrilă: „Acestea sunt doar justificări, înțelegeți? Justificări. Pentru că, întodeauna când mi-e rușine de ce fac, încerc să găsesc justificări. Ați văzut reacția colegilor? Adică dacă ar fi fost așa, ar fi fost o liniște, like... gen, chiar s-a întâmplat asta. Nu.. Nu îi vom primi și privi ca pe fiii risipitori. Cred că toată lumea face, u know, the best. Cel mai bun în mediul în care e, în stresul în care e.”

Imediat după și-au depus demisiile la secretariat și șase senatori. Urmează să fie oficializate luni. Astfel, mai rămân doar doi senatori din totalul de 7, unul dintre ei este Gheorghe Vela.

Gheorghe Vela: „Am crezut într-un vis frumos, cu toții – POT. Un partid suveranist. Mie mi-a fost drag, mi-am asociat imaginea cu el. Dar nu voi renunța, chiar dacă voi rămâne singurul senator. Nu-mi pasă!”

Cu doar 2 senatori, grupul parlamentar POT din Senat va fi dizolvat automat. Implicit vor dispărea o parte dintre beneficiile financiare și logistice de care se bucură acum partidul.

