CTP: ”Se vede cine e stăpânul lui Simion: nu Trump, ci Putin”. Nicușor Dan ”nu s-a mai hlizit. A arătat a președinte”

”Partidele lui Putin scot capul pe fereastră”, este titlul unei postări semnate de Cristian Tudor Popescu, prin care consideră că George Simion a dezvăluit identitatea adevăratului său ”stăpân” – ”nu Trump, ci Putin” – în urma intervenției sale din Parlament.
”România nu e în pericol”, dixit președintele Dan cu 48 de ore în urmă. „Nu convoc CSAT deoarece nu e cazul”.
Or, România este în pericol. Când ai pe teritoriul țării scutul de la Deveselu, proiectat pentru a anihila rachete iraniene, și bazele Kogălniceanu și Câmpia Turzii, care pot fi folosite de americani ca să atace Iranul, cum să nu fii în pericol?! Și nu e vorba numai de rachete și drone care ne pot lovi, celulele teroriste iraniene, precum și Hamas și Hezbollah, sunt activate pentru a produce atentate oriunde în Europa și în toate țările vecine Iranului. Asta neînsemnând nicidecum că trebuie să dăm înapoi; să ne asumăm riscul”, scrie gazetarul.
CTP apreciază că, deși acceptarea de forțe armate SUA pe teritoriul nostru nu ne aduce niciun avantaj material, trebuie ”să zicem mersi că am fost, cât de cât, băgați în seamă de Pacificatorul planetei”.
”CSAT a fost convocat nu mai târziu de ieri, de către președintele Dan și, ce să vezi, i-a dat lui Trump ce-a vrut mușchii lui. N-avea „cărți în mână” pentru a negocia ceva la schimb, de pildă măcar Visa Waiver. Să zicem mersi că am fost, cât de cât, băgați în seamă de Pacificatorul planetei. Nu pentru asta ne străduim de mai mult de un an? Trimiterea deciziei CSAT de acceptare a echipamentelor și avioanelor de alimentare americane (care, cum naiba să fie defensive, așa cum ne repetă Președintele și Guvernul, mângâindu-ne pe cap? Sunt OFENSIVE: alimentează avioane de atac asupra Iranului. Echipamentul și cei 500 de soldați americani nu au fost trimiși aici pentru apărarea României), cât se poate de previzibilă, a fost trimisă inutil în Parlament. Cererea SUA se încadrează în regulamentul NATO și parteneriatul strategic cu America, n-are ce să aprobe Parlamentul”.
”Iată agenții ”pacifiști” ai Rusiei, ca în anii 80”
Un alt avantal, în opinia lui CTP, este că votul din Parlament a prilejuit dezvăluirea adevăratului stăpân al lui George Simion, dar și al ”potăii de la POT”. Informație pe care americanii o aveau oricum, pentru că ”nu i-au deschis nicio ușă” la Washington liderului AUR.
”Dar e bine, astfel se vede cine e stăpânul lui Simion: nu Trump, ci Putin. Scandalul de la votul din Parlament provocat de AUR, POT, SOS, precum și discursul „antirăzboi” de ultim moment al lui G. Simion, urmat de Potaia de la POT, sunt pe placul Kremlinului. Iată agenții „pacifiști” ai Rusiei, ca în anii `80. A știut administrația americană de ce, în ciuda zbaterilor și sumelor mari cheltuite de G. Simion în America, nu i-a deschis nicio ușă”.
În final, gazetarul constată că ”Dl Nicușor Dan are și calități: nu e amator de amantlâcuri catastrofale pentru țară, ca Băsescu, și nu bagă botul în banii statului pentru luxul lui personal, ca Iohannis. De asemenea, salut faptul că discursul său, măcar ca aspect, s-a modificat: gesticulația e mai redusă, poticnelile, la fel, nu s-a mai hlizit deloc, a fost sobru și decent. În fine, a arătat a președinte”.