CTP: ”Se vede cine e stăpânul lui Simion: nu Trump, ci Putin”. Nicușor Dan ”nu s-a mai hlizit. A arătat a președinte”

”Partidele lui Putin scot capul pe fereastră”, este titlul unei postări semnate de Cristian Tudor Popescu, prin care consideră că George Simion a dezvăluit identitatea adevăratului său ”stăpân” – ”nu Trump, ci Putin” – în urma intervenției sale din Parlament.

”România nu e în pericol”, dixit președintele Dan cu 48 de ore în urmă. „Nu convoc CSAT deoarece nu e cazul”.

Or, România este în pericol. Când ai pe teritoriul țării scutul de la Deveselu, proiectat pentru a anihila rachete iraniene, și bazele Kogălniceanu și Câmpia Turzii, care pot fi folosite de americani ca să atace Iranul, cum să nu fii în pericol?! Și nu e vorba numai de rachete și drone care ne pot lovi, celulele teroriste iraniene, precum și Hamas și Hezbollah, sunt activate pentru a produce atentate oriunde în Europa și în toate țările vecine Iranului. Asta neînsemnând nicidecum că trebuie să dăm înapoi; să ne asumăm riscul”, scrie gazetarul.

CTP apreciază că, deși acceptarea de forțe armate SUA pe teritoriul nostru nu ne aduce niciun avantaj material, trebuie ”să zicem mersi că am fost, cât de cât, băgați în seamă de Pacificatorul planetei”.



