Cei doi ”dictatori” la care se referă Tudor Popescu sunt fostul președinte al Venezuelei, Nicolas Maduro, și fostul ayatollah al Iranului, Ali Khamenei.

Gazetarul spune că Trump a ordonat atacuri asupra Iranului și Venezuelei ”nu pentru a instala democrația”, însă, mai remarcă el, ”istoria lucrează și așa”.

Mesajul complet al lui Cristian Tudor Popescu:

”Dictatorul vânător de dictatori

Totalitarismul feroce al conducerii Iranului este echivalent cu totalitarismul nazist, care nu a cedat nici când a murit Hitler; în locul național-socialismului, religia musulmană dusă la extrem. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice = SS. Disprețul și cruzimea cu care omoară zeci de mii de iranieni, demne de Führer.

Trump este un dictator dezgustător. E foarte departe de a fi un nou F.D. Roosevelt. Nu pentru a instala democrația a atacat Iranul sau Venezuela. Dar, fapt este că a anihilat doi dictatori scăldați în sânge și droguri. Istoria lucrează și așa”.