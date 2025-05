CTP: Elena Lasconi „e o tută ticăloasă cu tupeu. Prostia nu e un păcat. Mârșăvia, da”

Amândoi au neagat vehement întâlnirea și anunță că vor depune plângeri la instituțiile statului.

Cristian Tudor Popescu a comentat pe Facebook gestul Elenei Lasconi, apreciind că aceasta „e o tută ticăloasă cu tupeu”.

„Lasconi a înnodat un elastic de crucioiul pe care îl poartă la gât, și, cu praștia astfel obținută, a aruncat asupra contracandidaților ei o flegmă colectată din haznaua internetului. Femeia lui Dumnezeu, ce mama dracului”, a afirmat CTP.

Mesajul integral publicat de gazetar:

„Lasconi nu e o tută cu tupeu

Am scris că o votez pe E. Lasconi pentru că avea cele mai mari șanse să-l depășească pe G. Simion (ceea ce s-a și întâmplat), și am votat-o în primul tur al alegerilor din noiembrie. Am scris că o votez și o votam și în turul doi. Am făcut-o în disperare de cauză, ca atâția alții dintre cei 1,7 milioane care au pus ștampila pe ea, deși o consideram o tută cu tupeu.

Acum aș spune „doar” o tută cu tupeu. Pentru că demonstrează că e mai mult decât atât. E o tută ticăloasă cu tupeu.

Lasconi a înnodat un elastic de crucioiul pe care îl poartă la gât, și, cu praștia astfel obținută, a aruncat asupra contracandidaților ei o flegmă colectată din haznaua internetului. Femeia lui Dumnezeu, ce mama dracului.

Prostia nu e un păcat. Mârșăvia, da. Acum, unii ar putea s-o bănuiască pe Lasconi de o înțelegere cu Ponta și Dan – neavând nicio șansă pentru turul doi, să-i facă pe aceștia victime, aducătoare de voturi, în fața „atacului” ei, pe cât de murdar, pe atât de cretin.”

Reacțiile lui Nicușor Dan și Victor Ponta

„În spiritul adevărului, cred că avem cu toții nevoie de niște explicații pentru aceste fotografii.” Este textul scris de Elena Lasconi, care însoțește imaginile în care ar apărea doi dintre contracandidații săi la alegerile prezidențiale – Nicușor Dan și Victor Ponta – și fostul adjunct al SRI, Florian Coldea.

Protagoniștii sunt fotografiați separat, dar par a ieși din aceeași casă.

O a patra fotografie prezintă un mesaj pe care Lasconi l-ar fi primit de la o persoană care se prezintă drept paparazzo. Aceasta susține că fotografiile au fost făcute în luna decembrie 2024, după anularea alegerilor. „Vreau să cred că, prin faptul că vă trimit aceste materiale, reușim să schimbăm și ceva în bine în țara asta”, scrie în mesaj.

Nicușor Dan a negat – într-o conferință de presă – că întâlnirea sugerată de postarea Elenei Lasconi ar fi avut loc. Și spune că s-a întâlnit cu Florian Coldea o singură dată, la Ambasada Franței: „În cadrul acelei recepții, el mergea spre ieșire și «bună ziua, bună ziua», atât a fost. E disperare în sistem, de-aia apar aceste mizerii. Sunt patru imagini, în una nu cred că sunt eu, nu știu unde au fost făcute.”

Și Victor Ponta a negat vehement – într-o declarație difuzată pe pagina sa de Facebook – că întâlnirea ar fi avut loc.

„Vreau să jur cu mâna pe Biblie. Nu m-am întâlnit niciodată, niciodată cu Nicușor Dan în nicio ocazie privată, cu excepția dezbaterii de la TVR. Nu m-am văzut cu Florian Coldea nici în 2025, nici în 2024, nici în 2023. M-am văzut cu Florian Coldea când eram prim-ministru, iar el era director adjunct. Elena Lasconi, și tu ești credincioasă. De ce comiți aceste ticăloșii? Ura ta față de Nicușor Dan este un păcat! Mâine dimineață voi face plângere la toate instituțiile statului”, a spus Victor Ponta joi seara.

La rândul său, Nicușor Dan a anunțat că va depune plângere penală pentru fals și înșelăciune.

