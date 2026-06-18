Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Cristian Tudor Popescu afirmă că nu a acordat niciodată credibilitate teoriilor conspiraționiste, însă consideră că există întrebări legate de intrarea lui Nicușor Dan în cursa pentru alegerile prezidențiale după anularea turului al doilea de scrutin.

„N-am luat de bună niciodată vreo teorie a conspirației. (...) Și totuși, tocmai rațiunea îmi impune acum o ipoteză care arată a conspiraționism”, a scris jurnalistul.

Potrivit acestuia, candidatura lui Nicușor Dan ar fi reprezentat „soluția de înlocuire rapidă” a lui Călin Georgescu după anularea alegerilor de către Curtea Constituțională.

„N. Dan a fost soluția de înlocuire rapidă a lui Georgescu de către cei care l-au lansat rachetă pe Georgescu”, susține Cristian Tudor Popescu în mesajul său.

Jurnalistul afirmă că mai multe decizii și declarații ale lui Nicușor Dan din ultimul an l-au făcut să își pună întrebări cu privire la motivele care au stat la baza candidaturii sale. De asemenea, el critică și unele numiri din sistemul judiciar asociate mandatului actualului președinte.

„Gândiți-vă la toate faptele și vorbele lui N. Dan care de un an ne contrariază pe cei care l-am votat. La folosirea justiției Savonea, plus procurorii-șefi numiți de N. Dan, pentru a rupe picioarele „dușmanilor poporului” până duminică”, a mai scris Cristian Tudor Popescu.