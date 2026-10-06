Săptămâna 5 – 12 octombrie

Prognoza indică temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei pe întreg teritoriul țării în prima săptămână, 5 – 12 octombrie. Abaterea pozitivă a temperaturilor va fi mai accentuată în zonele montane și în regiunile nord-estice.

În ceea ce privește precipitațiile, în perioada 5 – 12 octombrie, regimul pluviometric va fi apropiat de normal în regiunile nord-vestice, în timp ce în restul țării cantitățile de precipitații vor fi deficitare.

Săptămâna 12 – 19 octombrie

Pentru intervalul 12 – 19 octombrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile normale în toate regiunile României.

Săptămâna 19 – 26 octombrie

Și în perioada 19 – 26 octombrie, temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal în toate regiunile.

Săptămâna 26 octombrie - noiembrie

Pentru ultima săptămână analizată, 26 octombrie – 2 noiembrie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice acestei perioade, pe întreg teritoriul României.