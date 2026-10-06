Anunțul a fost făcut printr-un mesaj în care membrii trupei vorbesc despre parcursul formației, obstacolele întâlnite și momentele în care au simțit că își trăiesc visul.

„Am început povestea asta în urmă cu 19 ani și îmi imaginam că voi ajunge în alt loc. Chiar dacă realitatea de acum nu prea seamănă cu ce mi-am dorit atunci, sunt recunoscător că am pășit în locuri la care nici nu visam”, este mesajul transmis de Doru Trăscău, fondatorul trupei.

Membrii The Mono Jacks spun că despărțirea este dureroasă, însă consideră important faptul că formația își încheie parcursul fără conflicte între membrii săi.

„Doare tare că ne oprim, dar doare mai puțin când mă gândesc că nu ne despărțim certați”.

Mesajul inetgral al trupei:

„The Mono Jacks își oprește activitatea. Da, nu e un titlu bombastic. Am început povestea asta în urmă cu 19 ani și îmi imaginam că voi ajunge în alt loc. Chiar dacă realitatea de acum nu prea seamănă cu ce mi-am dorit atunci, sunt recunoscător că am pășit în locuri la care nici nu visam și că, în ciuda tuturor obstacolelor, ne-am spus de mai multe ori: „WE ARE LIVING THE DREAM!” Doare tare că ne oprim, dar doare mai puțin când mă gândesc că nu ne despărțim certați. Poate pare puțin, dar pentru mine înseamnă foarte mult”, este mesajul postat pe contul de Facebook al trupei.

Trupa a anunțat un ultim concert la Expirat, pe 11 noiembrie, unde îi invită pe fani să fie alături de ei.

Potrivit descrierii de pe site-ul trupei, „trupa a fost înființată în 2008 de Doru Trăscău (foto) , cunoscut publicului românesc ca solist al formației ab4, una dintre icoanele grunge-ului românesc de la începutul anilor 2000.”

Trupa îi mai are în componență pe Andrei Zamfir — chitară, Cristian Chiru — bas, John Ciurea — tobe.