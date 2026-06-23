"Concluzia serii: «Cine sapă groapa altuia cade singur în ea»", a scris, luni seară, pe Facebook, sociologul Gelu Duminică.

Acesta s-a referit la "culmea ironiei".

"Şi apropo, culmea ironiei e să vezi «trădătorii» cum sunt trădaţi....", a adăugat sociologul.

Într-o postare anterioară, el a afirmat că preşedintele Nicuşor Dan "şi-a făcut imaginea publică ţăndări".

"Ţăndări! Ce a vrut să facă, doar domnia sa ştie! Jenant!", a scris sociologul duminică.

AUR nu a votat ”pentru”, așa cum ar fi promis

Liberalul Adrian Veştea a fost desemnat de către preşedintele Nicuşor Dan să formeze Guvernul, fără consultarea sau informarea PNL. Mai mulţi liberali s-au alăturat demersului, unii dintre ei fiind propuşi în Guvernul care nu a reuşit să fie învestit.

Liberalii au vorbit despre trădare.

Luni, premierul desemnat Adrian Veştea s-a întâlnit cu liderul AUR, George Simion, în încercarea de a strânge voturile necesare. AUR nu a votat pentru învestirea Guvernului.