Însă rezultatele elevilor români la testele PISA dezvăluie o realitate îngrijorătoare: la 15 ani, un elev din doi nu știe să calculeze un procent dintr-un număr, de exemplu. Specialiștii încearcă să caute metode prin care matematica să devină mai atractivă.

Un eveniment organizat la București a adus la un loc profesori, părinți, elevi și ONG-uri, care încearcă să găsească o rezolvare pentru următoarea problemă: matematica e greu de înțeles pentru mulți elevi.

Maria Predoiu, Cofondator și Director Executiv CampioMATE: „Ne zbatem între 2 extreme când vine vorba de matematică.. pe de o parte avem o echipă cu o elită, olimpici naționali de top, pe de altă parte un procent foarte mare, mai mult de jumătate dintre copiii care termină gimnaziul sunt într-o zonă de analfabetim funcțional. Nu au capacitatea să înteleagă ce e un procent dintr-un număr".

Prof. univ. dr. Radu Gologan, Președinte al Societății de Științe Matematice din România: „Matematica este peste tot. Foarte mulți copii la vârste fragede descoperă jocuri cu cifre, dar din diverse motive când ajung în școală unii dintre ei pierd acest contact”.

La evaluările PISA din 2022, aproape jumătate dintre absolvenții de gimnaziu au arătat un nivel „extrem de scăzut” la matematică. O soluție pentru ei ar fi învățarea prin joacă.

Luciana Antoci, Consilier de Stat la Cancelaria Prim-Ministrului: „Proiectul acesta a arătat că matematica poate să devină o materie preferată, atunci când este predată foarte aproape de orizontul de interes al elevilor când este predată ca joc, când este stimulată competivitatea și există o structură de învățare ca a unui campionat de fotbal”.

Frank-Junior Dorenkamp, elev în clasa a VIII, județul Ilfov: „Putem calcula și TVA-ul, câte produse putem cumpăra și alte chestii mai complexe, de exemplu lungimea unui obiect sau aria sau volumul. E o chestie de propria inițiativă la matematică. Recomand cel puțin 10 minute pe zi să faceți matematică."

Studiile arată că atât părinții, cât și elevii sunt conștienți de importanța matematicii.