Ar fi al doilea aeroport construit în țară în ultimii 30 de ani, după cel de la Brașov, care încă se bizuie pe subvenții pentru a-și continua activitatea.

Consiliul Județean prezintă proiectul

Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud a dezvăluit proiectul printr-o postare pe Facebook. A oferit și câteva detalii tehnice: aeroportul va ocupa o suprafață de 200 de hectare, pe raza comunei Budacu de Jos, va deservi atât aeronave de pasageri, cât și cargo, va avea o pistă de 3 km și jumătate și va respecta standardele internaționale. Valoarea investiției și finanțatorul nu sunt clare. Prefectul județului prezintă două variante.

Teofil Cioarbă, prefectul județului Bistrița-Năsăud: „În momentul de față sunt două scrisori de intenție, o investiție 100% privată și cealaltă propunere este de un parteneriat public-privat.”

Secretarul comunei Budacu de Jos are speranțe că localitatea va încasa bani din concesionarea terenului pentru aeroport.

Florin Vărărean, secretarul com. Budacu de Jos: „Terenul este în prezent pășune, este în domeniul privat al comunei, suprafața este undeva 180-190 hectare."

Locuitorii județului sunt rezervați. Mulți spun că au aeroport la două ore de mers cu mașina, în Cluj-Napoca și la Târgu Mureș, și li se pare suficient.

Tânăr: „Se pot face drumuri, cale ferată."

Iar turiștii nu se înghesuie în zonă.

Aeroportul Brașov încă funcționează în pierdere

Aeroportul Brașov, inaugurat în urmă cu 2 ani și jumătate, după o investiție de 140 de milioane de euro, încă funcționează în pierdere.

Corespondent PROTV: „Circa 50 de avioane decolează sau aterizează săptămânal pe aeroportul Brașov, asigurând un trafic de circa 7.000 de pasageri. Conducerea susține că ar fi nevoie de un număr dublu de călători, pentru ca aeroportul să devină profitabil."

Ștefan Daniel Micu, directorul general al Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav: „Suntem pe un trend pozitiv, a scăzut subvenția de la Consiliul Județean de la 24 de milioane de lei în 2024, la 22 de milioane de lei în 2025."

Abia la anul, aeroportul Brașov ar putea avea venituri care să acopere cheltuielile. În același timp, mai are nevoie de investiții, pentru extindere.

