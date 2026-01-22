Unii dascăli recunosc că inteligența artificială crește productivitatea și poate ajuta la structurarea ideilor, însă atrag atenția că utilizarea în exces va influența nota finală.

Studenții de la SNSPA sunt obligați să completeze o declarație după ce au făcut o lucrare scrisă.

Regulamentele permit folosirea inteligenței artificiale pentru corectarea gramaticală, organizarea ideilor sau documentare, însă responsabilitatea pentru conținut și concluzii rămâne în totalitate a studentului.

De cele mai multe ori, tinerii recunosc că se ajută de inteligența artificială:

Fată: „Am trecut că l-am folosit pentru structură și pentru simplificarea lucrării și am preferat să fiu sinceră. Îmi simplifică munca cu 50%.”

Fată: „L-am folosit pentru idei, să îmi dea idei principale pe care să le dezvolt eu.”

Reporter: „Profesorul ce a spus? Ce notă ai primit?”

Fată: „Am primit nouă.”

Fată: „Am completat că am folosit pentru corectarea gramaticii și structurii.”

Atunci când apar suspiciuni, profesorii au dreptul să ceară explicații suplimentare sau să verifice dacă studentul stăpânește materia. În cazul în care se constată că inteligența artificială a fost folosită în exces, cadrul didactic poate decide ajustarea notei sau aplicarea unor sancțiuni, conform regulamentelor interne.

Valeriu Frunzaru, prodecan al Facultății de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA: „Dacă a folosit softul acesta pentru a redacta lucrarea, nu pentru a căuta bibliografie, de exemplu, nu are dreptul să predea lucrarea. Am întâlnit situații în care în lucrare erau autori care nu existau, cărți care nu existau.”

În acest context, tot mai multe universități din România își actualizează regulile privind utilizarea inteligenței artificiale.

Ciprian Dobre, prorector Universitatea Politehnica București: „Noi avem un regulament la nivelul universității. În regulamentul de utilizare al acestor instrumente AI, e în regulă să folosim acel conținut doar dacă, bineînțeles, acordăm drepturi de autor. Adică trebuie să cităm corespunzător: să zicem, acesta este un paragraf generat, dacă este cazul, nu neapărat ca și conținut generat, conținutul este al studenților, ci rescris, înfrumusețat. Atunci ei vor menționa.”

Patru din zece angajați români au declarat că folosesc de mai multe ori pe zi inteligența artificială, iar aproape jumătate au spus că au încredere în informațiile oferite.

