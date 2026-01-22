O jumătate dintre fermele mici pot lua cel puțin doi ucenici, iar o treime au stagii de practică pentru mai mult de 5 tineri. Ministerul Educației și-a anunțat intenția de a deveni partener pentru a completa sistemul de pregătire duală din învățământul profesional.

Elevii învață atât în școală, cât și în ferme

Corespondent PROTV: „Îi știți pe copiii care demontează roțile mașinuței, îndată ce o primesc? Cei mai norocoși ajung să meargă cu așa ceva, încă din școală. Să le repare și să primească același salariu ca un angajat obișnuit.”

De trei ani, elevii unui liceu agricol din Giurgiu învață și-n bănci, și-n mijlocul câmpului. Ferma în care fac practică are cel mai modern parc de utilaje din zonă și cultivă 2.100 de hectare.

Biță Racman, administratorul fermei: „Prind drag, se agață, dacă vă spun că vara vin la poartă – «Mai primește-mă la treabă!» Și, în limita legii, îi și angajăm peste vară. De multe ori, sunt mai mulțumit decât de cei în vârstă, cu acești elevi. Unul lucrează și pe acest utilaj, care e foarte complicat. Facem fertilizări, ierbicidări.”

Noua platformă educațieagricolă.ro pune față în față cererea și oferta. Liceele caută agenți economici. Firmele din zona agricolă aleg din lista liceelor.

Alexandra Popa, director: „Liceele agricole sunt pe un trend ascendent în ultimii ani. Au început să recâștige relevanță și interes. Acesta este momentul potrivit să trecem de la strategii, metodologii la practică în ferme.”

Alina Meclea, inspector școlar Giurgiu: „Eu îi îndemn pe toți fermierii să fie deschiși dorinței noastre de colaborare, pentru că, în cele din urmă, școala asta trebuie să genereze.”

Administratorul unei ferme din Vrancea care produce legume a încheiat și el contracte cu două licee de profil din Galați.

Teofil Dascălu, directorul fermei: „Tinerilor le lipsește tot ce înseamnă parte practică, cunoștințe despre cum se fac anumite lucruri în câmp, în atelierele de reparații.”

Campania „Adoptă un liceu” completează lacunele educației

Un studiu al Centrului Român pentru Politici Europene arată că un elev din 3 nu a făcut nicio oră de practică la un agent economic de profil, până în ultimul an de liceu agricol. Pe de altă parte, doar o treime dintre agenții economici sunt dispuși să intre în parteneriate duale cu școlile. Campania „Adoptă un liceu” umple acest gol.

Ne-a plăcut deschiderea lor și dorința de a învăța lucruri practice, curiozitatea și cunoștințele despre tehnologiile moderne.

Corespondent PROTV: „În jur de 22.000 de elevi sunt înscriși în acest an școlar în liceele agricole. 59 administrate de Ministerul Agriculturii și încă 15 ale Ministerului Educației. Toate vor primi în acest an fonduri PNRR pentru modernizarea laboratoarelor și a fermelor didactice. Însă în paralel trebuie rezolvată problema absorbției absolvenților. Numărul lor a crescut cu 10% în trei ani, principalul stimulent fiind sistemul de burse.”

