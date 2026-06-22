El a fost întrebat, la Digi 24, de ce crede că l-a nominalizat preşedintele pe Adrian Veştea. " "Întrebaţi-l pe domnul preşedinte. Dar dacă ar fi să fac o apreciere personală, veriga slabă (...) Ca să spargi ceva, trebuie să vezi unde este locul care este mai slab. Şi din păcate, asta este situaţia", a răspuns Bolojan.

Totodată, liderul liberalilor a fost întrebat dacă preşedintele Nicuşor Dan reprezintă un motiv de tensiune în PNL în prezent. "Motiv de tensiune nu, dar în mod cert nominalizarea unui om dintr-un partid, fără să consulţi acest partid, fără să informezi preşedintele acelui partid, este evident că nu e un gest de tip de fair-play şi nu este un gest în spiritul unei democraţii parlamentare", a spus Bolojan.

De asemenea, el a arătat că preşedintele Nicuşor Dan nu a fost invitat la Congresul PNL de duminică, având în vedere că organizarea reuniunii a fost una în situaţie de "criză" şi nu au fost adresate invitaţii nici către lideri ai celorlalte partide parlamenare.

"Nu ştiu cât de potrivit era . Vă rog să vă gândiţi că până ieri la ora 17:00 nu ştiam cum se va desfăşura acest congres, dacă vor fi mai multe moţiuni, cum ar fi trebuit să fie, dacă va fi una singură. Până ieri la ora 17:00 nu am invitat pe nimeni ca să nu generăm un spectacol care să îi facă pe invitaţi să se simtă prost. Dar n-a fost această situaţie", a punctat Bolojan.

Ilie Bolojan: Adrian Veștea nu s-a prezentat la Congresul PNL

Liderul PNL l-a acuzat pe premierul desemnat Adrian Veştea de lipsă de respect faţă de colegii din partid pentru că a acceptat nominalizarea, dar şi pentru că nici nu s-a prezentat la congresul din cursul zilei.

"Domnul Veştea, atunci când a fost nominalizat, n-a anunţat pe nimeni din conducerea partidului legat de această nominalizare, aşa cum era normal, dintr-un minim sentiment de colegialitate. În al doilea rând, atunci când s-a discutat în Biroul Politic Naţional susţinerea guvernului, Veştea a fost întrebat de colegi: dacă PNL nu îl susţine, îşi depune mandatul? A răspuns că nu, oricum merge mai departe. Deci cu un astfel de răspuns, ce pot să concluzionezi? Că nu există un respect faţă de colegii care sunt cei care îţi dau legitimitatea. Legitimitatea nu ţi-o de cineva din afară care te pune pe un post sau altul, ci cetăţenii sau membrii partidului tău care îţi acordă încrederea", a subliniat Bolojan.

El a adăugat că Veştea nu a venit în faţa colegilor săi din partid la Congres, dar continuă să se folosească de numele PNL.

"În ceea ce priveşte Congresul, gândiţi-vă că după ce s-au făcut declaraţii legate de prezenţa la congres, de depunere a unei moţiuni, după ce s-a cerut amânare, tot felul de motive, în condiţiile în care în Consiliul naţional extraordinar organizat vineri s-a văzut care este, să spunem, raportul de forţe, atunci nu a mai venit să candideze, Era şi asta o ultimă formă de respect. Când ai oameni din toată ţara care votează într-o formulă sau alta, a nu te prezenta în faţa lor, dar a încerca să foloseşti în continuare numele acestui partid, în loc ca dintr-un sentiment de minimă onoare să-ți dai demisia din partid şi să-ţi vezi de drumul tău, nici asta nu este în regulă", a mai menţionat Ilie Bolojan.

Congresul Extraordinar al PNL a adoptat, duminică, două rezoluţii care prevăd că participarea membrilor partidului la construcţia unui Guvern cu PSD va genera excluderea lor şi prin care se solicită demisia din PNL a lui Adrian Veştea, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Hubert Thuma şi Alinei Gorghiu.