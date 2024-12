Cristian Pîrvulescu, despre Crin Antonescu: „Are experiență. Este un candidat valabil, dar are și unele slăbiciuni evidente”

El a fost propus drept candidat unic la alegerile prezidențiale de anul viitor din partea PSD, PNL, UDMR și grupul minorităților.

Decizia îl aduce pe Crin Antonescu în focul luptei politice după 10 ani de absență.



Ilie Bolojan, președinte interimar PNL: ”Am convenit prin consens ca acest candidat să fie dl Crin Antonescu, urmând ca fiecare partid politic să desemneze candidatul și să aprobe această candidatură în forurile interne ale fiecăruia”.



Ajuns la 65 de ani, Crin Antonescu, fost profesor de istorie şi muzeograf, a intrat în politică în 1990 şi din 92 a obținut patru mandate de deputat și două de senator pe listele PNL. Din 2009 până în 2014 a fost președinte al PNL şi a condus Senatul între 2012 şi 2014. Antonescu a fost şi preşedinte interimar în vara lui 2012, pe timpul suspendării preşedintelui Traian Băsescu, acţiune iniţiată de USL.



Crin Antonescu, 2011: "Astăzi, mai repede decât s-ar fi aşteptat oricine şi mai durabil decât se aşteaptă oricine, ne dăm mâna".



Crin Antonescu și Victor Ponta, liderul de atunci al PSD, şi la iniţiativa lui Dan Voiculescu, fondatorul partidului conservator, au creat USL cu scopul de a-l îndepărta de la putere pe preşedintele Băsescu. În 2012, Parlamentul cu majoritate USL l-a suspendat pe preşedinte.

Deși decizia de suspendare a lui Băsescu a fost invalidată de referendumul organizat care nu a întrunit cvorumul necesar, Crin Antonescu nu s-a retras atunci din viața politică. Suspendarea lui Traian Băsescu a atras numeroase critici internaţionale inclusiv din partea Statelor Unite şi Uniunii Europene. Oficialii le-au atras atenţia lui Antonescu şi lui Ponta că România deraiează de la parcursul occidental.

Crin Antonescu s-a retras doi ani mai târziu, în 2014, când PNL condus de el, a obţinut un scor lamentabil la parlamentare.



Prof. Cristian Pîrvulescu, politolog: ”Indiscutabil este un politician cu experiență care are calități, în primul rând are discurs, în al doilea rând are o experiență politică și asta îl fac un candidat viabil dacă ne gândim la candidații care au fost pe 24 noiembrie. Depinde foarte mult de candidații care i se vor opune”.

Iar printre acești candidați s-ar putea afla Elena Lasconi, de la USR, și primarul general Nicușor Dan.



Nicușor Dan, primarul Capitalei: ”Ca să fie clar, rămân în această competiție, apoi e o decizie legitimă a partidelor, în opinia mea, în fiecare din cele 3 partide care formează coaliția există adepți ai necesității reformei, reformiști, și adepți ai merge și-așa și cred că pentru această etapă au câștigat cei din urmă în această candidatură. ”

Crin Antonescu este căsătorit cu Adina Vălean, fost comisar european pentru transporturi şi actual europarlamentar PNL.

Potrivit declaraţiei de avere a soţiei, Antonescu nu a realizat niciun venit în ultimul an în vreme ce ea a obţinut 280.000 de euro de la Comisia Europeană. De altfel, el nici nu a avut vreo slujbă cunoscută publicului în ultimii ani. Nominalizarea sa pentru alegerile prezidențiale vine pe fondul unor critici vehemente din partea societății civile, care amintesc de episodul controversat din 2012.



Prof. Cristian Pîrvulescu, politolog: ”Cu siguranță vom vedea în mare măsură reluate aceste stereotipuri anti-USL, de aici slăbiciunile candidaturii domnului Antonescu. Deci, are elemente pozitive dar are și slăbiciuni evidente și cea mai importantă este aceea că va trebui să fie prezentat ca un candidat neutru și ca un candidat care vine cu un suflu nou ori domnul antonescu are o carieră de 35 de ani în politica românească, a început-o imediat după revoluţie, i se pot găsi tot felul de calități da aceea că ar fi un politician nou cu siguranță, nu.”

Pe de altă parte, susținătorii săi consideră că Antonescu are experiența necesară pentru a ocupa funcția de președinte și că revenirea sa ar putea aduce un echilibru politic într-o perioadă marcată de instabilitate internațională.



