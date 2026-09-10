Nadine Gobet, membră a Partidului Liber-Democrat (FDP), a criticat faptul că persoanele divorțate sunt obligate să menționeze în formularele oficiale statutul de divorțat, chiar și după trecerea multor ani de la desfacerea căsătoriei, potrivit Agerpres.

Parlamentul elvețian urmează de acum să se pronunțe asupra acestei chestiuni și, în cazul aprobării, să inițieze modificările legislative necesare.

Nadine Gobet a argumentat că păstrarea acelei mențiuni este de prisos, întrucât divorțul este o chestiune juridică ce a fost deja soluționată.

Faptul de a-i cere cuiva să se declare „divorțat” pe termen nelimitat ar însemna că un eveniment de natură privată este „perpetuat pe cale administrativă”, a afirmat ea.

Nadine Gobet a propus ca persoanele divorțate să revină la categoria „celibatar” în formularele oficiale.