”Acest guvern propune o interzicere totală a telefoanelor mobile”, atât în sălile de clasă, cât şi în recreaţii, a declarat Frederiksen într-o conferinţă de presă, transmite Agerpres, care citează AFP.

Rezultatele elevilor, la cel mai scăzut nivel

Anunţul intervine în contextul în care rezultatele elevilor danezi au scăzut vertiginos în clasamentul internaţional PISA prezentat marţi, un studiu publicat la fiecare trei ani de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi devenit un barometru global al performanţei sistemelor de educaţie.

Cu un scor de 478, Danemarca se află imediat sub media europeană de 482 puncte.

”Rezultatele la citit, la matematică şi la ştiinţe sunt cele mai slabe măsurate vreodată”, a reacţionat ministrul educaţiei, Magnus Heunicke, după anunţul de marţi al studiului PISA.

Premierul danez dă vina și pe timpul petrecut în fața ecranelor

”Eu însămi sunt convinsă că rezultatele sunt strâns legate de faptul că, în Danemarca, avem unii dintre copiii cei mai conectaţi digital”, a afirmat şefa guvernului.

”Noi, adulţii, le-am permis copiilor şi tinerilor să petreacă mult prea multe ore în faţa unui ecran”, a deplâns ea.

Guvernul anterior condus de Mette Frederiksen luase deja în considerare să legifereze pe această temă, dar textul, care nu a mai fost dezbătut în Parlament, urmărea doar să oblige consiliile şcolilor să definească la nivel local regulile de eliminare a telefoanelor mobile din şcoli.