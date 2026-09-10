Pentru a reduce dependența de resursele energetice ale Rusiei, UE a lansat programul REPowerEU în 2022.

Acesta își propune să dezvolte energia regenerabilă, să extindă interconexiunile dintre rețelele energetice ale țărilor UE și să diversifice aprovizionarea cu petrol și gaze.

În ultimii patru ani, țările UE au alocat doar 54,3 miliarde de euro din cele 300 de miliarde de euro disponibile pentru proiectele REPowerEU.

„La patru ani de la lansarea REPowerEU, programul a stagnat, în ciuda faptului că i-au fost alocate câteva sute de miliarde de euro”, a declarat Mihails Kozlovs, membru al Curții de Conturi Europene, responsabil de raport.

Din 2021, importurile de petrol și gaze rusești în UE au scăzut semnificativ: de la 153,2 la 37,8 miliarde de metri cubi.

Cu toate acestea, auditorii consideră că acest lucru se datorează mai puțin REPowerEU și mai mult altor factori, cum ar fi iernile blânde și consumul mai mic din cauza prețurilor ridicate.

În același timp, unele țări continuă să achiziționeze activ resurse energetice rusești. Belgia și-a mărit importurile de la 2,4 miliarde de metri cubi în 2021 la 3,4 miliarde în 2024. În vârful său din 2023, achizițiile au ajuns la 4 miliarde, iar în iulie 2026, Belgia era complet dependentă de aprovizionarea cu GNL din Rusia din cauza perturbărilor cauzate de războiul din Iran.

O parte semnificativă din acest gaz este apoi furnizată altor țări ale UE.

Potrivit CCE, unul dintre motivele implementării lente a REPowerEU este lipsa unor planuri concrete din partea țărilor însele.

Pentru a accesa fondurile programului, acestea au fost obligate să își actualizeze planurile naționale privind energia și clima, dar majoritatea nu au inclus măsuri și obiective specifice.

O interdicție completă a importurilor de GNL din Rusia în UE urmează să intre în vigoare în ianuarie 2027.