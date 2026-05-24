Poliția turcă a luat cu asalt sediile principalului partid de opoziție. A folosit gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc

Poliția a decis să intervină după o confruntare de câteva ore între membrii Partidului Poporului Republican (CHP) și noua sa conducere, care a fost numită de instanță.

Confruntarea din cadrul Partidului Republican al Poporului (CHP) s-a intensificat începând de joi, când o curte de apel a anulat congresul partidului din noiembrie 2023, în cadrul căruia Ozgur Ozel a fost ales pentru a-l înlocui pe Kemal Kilicdaroglu, președintele de atunci - notează Associated Press.

Hotărârea îi suspendă pe Ozel și pe membrii comitetului executiv al partidului și dispune înlocuirea lor cu Kilicdaroglu și alți membri care dețineau funcții în partid înainte de congresul din noiembrie 2023. Opoziția susține că decizia a fost motivată politic pentru a slăbi partidul, care se confruntă cu o serie de procese care vizează membrii și oficialii săi aleși.

Kilicdaroglu, în vârstă de 77 de ani, a părăsit funcția după un mandat de 13 ani în calitate de lider, perioadă în care CHP nu a reușit să câștige nicio alegere națională. Între timp, Ozel, la prima și singura sa alegere în calitate de lider de partid, a dat o lovitură decisivă Partidului Justiției și Dezvoltării, condus de președintele Recep Tayyip Erdogan, în alegerile municipale din 2024.

Următoarele alegeri prezidențiale sunt programate pentru 2028, dar Erdogan poate solicita organizarea unor alegeri anticipate. Principalul său adversar, primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, membru al CHP, se află în închisoare din martie anul trecut și este judecat pentru acuzații de corupție.

Mulți observatori au afirmat că procesele intentate împotriva CHP — axate în mare parte pe acuzații de corupție — au ca scop neutralizarea partidului înaintea următoarelor alegeri. Guvernul insistă că instanțele din Turcia sunt imparțiale și acționează independent de presiunile politice.

Marea majoritate a partidului s-a raliat în spatele lui Ozel. El și majoritatea membrilor partidului se află în sediul CHP din capitala Ankara încă de joi, de la pronunțarea hotărârii, noua administrație neputând intra în clădire. Echipele rivale urmau să se întâlnească duminică după-amiază pentru a găsi o soluție de ieșire din impas.

Presa locală a relatat că în fața sediului s-a adunat o mulțime despre care Ozel a afirmat că nu era formată din membri ai CHP, ci din persoane trimise să intimideze.

Prezența poliției a crescut constant încă de dimineață, iar avocatul lui Kilicdaroglu, Celal Celik, a trimis o cerere poliției din Ankara pentru a ajuta la eliberarea clădirii. Biroul guvernatorului din Ankara a emis un comunicat prin care a aprobat cererea.