Poliția turcă a luat cu asalt sediile principalului partid de opoziție. A folosit gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Ankara turcia politia gettyimages 2277958290
Getty

Poliția turcă a organizat, duminică, o descindere în forță la sediul principalului partid de opoziție din Turcia, CHP, trăgând cu gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc asupra susținătorilor și reprezentanților partidului, adunați în fața porților.

autor
Cristian Matei

Poliția a decis să intervină după o confruntare de câteva ore între membrii Partidului Poporului Republican (CHP) și noua sa conducere, care a fost numită de instanță.

Confruntarea din cadrul Partidului Republican al Poporului (CHP) s-a intensificat începând de joi, când o curte de apel a anulat congresul partidului din noiembrie 2023, în cadrul căruia Ozgur Ozel a fost ales pentru a-l înlocui pe Kemal Kilicdaroglu, președintele de atunci - notează Associated Press.

Hotărârea îi suspendă pe Ozel și pe membrii comitetului executiv al partidului și dispune înlocuirea lor cu Kilicdaroglu și alți membri care dețineau funcții în partid înainte de congresul din noiembrie 2023. Opoziția susține că decizia a fost motivată politic pentru a slăbi partidul, care se confruntă cu o serie de procese care vizează membrii și oficialii săi aleși.

Kilicdaroglu, în vârstă de 77 de ani, a părăsit funcția după un mandat de 13 ani în calitate de lider, perioadă în care CHP nu a reușit să câștige nicio alegere națională. Între timp, Ozel, la prima și singura sa alegere în calitate de lider de partid, a dat o lovitură decisivă Partidului Justiției și Dezvoltării, condus de președintele Recep Tayyip Erdogan, în alegerile municipale din 2024.

Citește și
Marina britanică se pregătește să ”curețe” de mine Strâmtoarea Ormuz, în așteptarea acordului de pace cu Iran

Următoarele alegeri prezidențiale sunt programate pentru 2028, dar Erdogan poate solicita organizarea unor alegeri anticipate. Principalul său adversar, primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, membru al CHP, se află în închisoare din martie anul trecut și este judecat pentru acuzații de corupție.

Mulți observatori au afirmat că procesele intentate împotriva CHP — axate în mare parte pe acuzații de corupție — au ca scop neutralizarea partidului înaintea următoarelor alegeri. Guvernul insistă că instanțele din Turcia sunt imparțiale și acționează independent de presiunile politice.

Marea majoritate a partidului s-a raliat în spatele lui Ozel. El și majoritatea membrilor partidului se află în sediul CHP din capitala Ankara încă de joi, de la pronunțarea hotărârii, noua administrație neputând intra în clădire. Echipele rivale urmau să se întâlnească duminică după-amiază pentru a găsi o soluție de ieșire din impas.

Presa locală a relatat că în fața sediului s-a adunat o mulțime despre care Ozel a afirmat că nu era formată din membri ai CHP, ci din persoane trimise să intimideze.

Prezența poliției a crescut constant încă de dimineață, iar avocatul lui Kilicdaroglu, Celal Celik, a trimis o cerere poliției din Ankara pentru a ajuta la eliberarea clădirii. Biroul guvernatorului din Ankara a emis un comunicat prin care a aprobat cererea.

Erdogan conduce Turcia, mai întâi ca prim-ministru și apoi ca președinte, din 2003. Rezultatele sale electorale au suferit un regres în 2019, când CHP a preluat controlul asupra mai multor orașe importante în cadrul alegerilor locale.

La Istanbul, Imamoglu s-a impus ca o figură populară și carismatică, despre care mulți considerau că ar putea să-l învingă pe Erdogan.

Cum i-a promis Erdogan italiencei Giorgia Meloni că o va ajuta să se lase de fumat. ”Nu vreau să ucid pe cineva!”

Sursa: Associated Press

Etichete: Turcia, politie, Recep Erdogan, ankara,

Articol recomandat de sport.ro
"Am venit la Fundeni, nimeni n-a putut să-mi zică ce probleme am. Apoi mi-au pus diagnosticul în cinci secunde". Momentul de răscruce pentru marele antrenor român
"Am venit la Fundeni, nimeni n-a putut să-mi zică ce probleme am. Apoi mi-au pus diagnosticul în cinci secunde". Momentul de răscruce pentru marele antrenor român
Citește și...
Stiri externe
Primele măsuri luate de președintele Erdogan după cele două atacuri sângeroase din școli

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni că guvernul său va introduce măsuri radicale privind deținerea de arme, ca răspuns la cele două atacuri armate din școli care au șocat Turcia săptămâna trecută.
Stiri externe
Zelenski și Erdogan, întâlnire importantă la Istanbul. Ucraina vrea sprijin în contextul tensiunilor regionale

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit sâmbătă la Istanbul pentru o întâlnire cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, a anunţat preşedinţia ucraineană.
Stiri externe
Turcia își pierde răbdarea cu Iran. Erdogan avertizează Teheranul să nu distrugă ”istoria de 1.000 de ani de fraternitate”

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan şi-a reiterat luni avertismentele la adresa Iranului de a nu extinde conflictul, la câteva ore după ce NATO a interceptat o rachetă iraniană în spaţiul aerian al Turciei, a doua din 4 martie, relatează EFE.

Recomandări
Stiri externe
Rusia a atacat Ucraina cu puternica rachetă balistică hipersonică ”Oreșnik”, afirmă Volodimir Zelenski. ”Este inacceptabil”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că Rusia a folosit puternica rachetă balistică hipersonică „Oreșnik” într-un atac de amploare asupra Kievului, sâmbătă noaptea.

Cultura
Farmecul filmului. De ce i-a sărutat marea actriță Tilda Swinton mâna lui Cristian Mungiu, la înmânarea trofeului Palme d'Or

Imaginea marii actrițe Tilda Swinton care îi sărută mâna lui Cristian Mungiu, în momentul în care i-a înmânat trofeul Palme d'Or pentru filmul ”Fjord”, a făcut înconjurul lumii. Un gest simbolic și fermecător al unei admirații profunde.

Stiri externe
Atac armat lângă Casa Albă. Suspectul a fost împușcat mortal de agenții Secret Service. Donald Trump se afla în clădire. FOTO

Un bărbat înarmat a deschis focul sâmbătă seara asupra unui punct de control de securitate din apropierea Casei Albe, iar agenții Secret Service au ripostat imediat. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 24 Mai 2026

25:04

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 15

24:42

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 15

21:35

Alt Text!
Superspeed
S10E16

22:42

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

FC Bacău a câștigat Cupa de Tineret! Ce a făcut diferența pe stadionul din Târgoviște

Sport

Cine a câștigat Cupa Moldovei, după ”El Clasico” Zimbru Chișinău - Sheriff Tiraspol în finala întreruptă din cauza torțelor