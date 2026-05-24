Marina britanică se pregătește să ”curețe” de mine Strâmtoarea Ormuz, în așteptarea acordului de pace cu Iran

Președintele SUA, Donald Trump, a criticat dur aliații pentru că nu fac mai mult pentru a sprijini efortul de război al Statelor Unite în Iran, a cărui blocadă asupra strâmtorii a paralizat transportul maritim internațional și a determinat o creștere vertiginoasă a prețurilor la energie. În martie, Trump le-a spus aliaților din NATO să „își procure singuri petrolul” și să asigure ei înșiși securitatea strâmtorii.

În extremitatea sudică a Peninsulei Iberice, în teritoriul britanic de peste mări Gibraltar, Marina Regală a Regatului Unit se pregătește să facă acest lucru – dar numai după ce se va ajunge la un acord de pace.

Trump a declarat sâmbătă că un acord cu Iranul a fost „în mare parte negociat” în urma convorbirilor telefonice cu Israelul și alți aliați din regiune, dar că acesta trebuie încă finalizat.

Ministrul britanic al Forțelor Armate, Al Carns, a dus un grup restrâns de jurnaliști să viziteze nava RFA Lyme Bay, care se pregătește pentru o posibilă operațiune internațională, condusă de Marea Britanie și Franța, pentru securizarea strâmtorii. În timp ce Carns vorbea, nava de debarcare amfibie, andocată la poarta de intrare în Marea Mediterană, era încărcată cu muniție și drone marine de detectare a minelor, echipate cu sonar, notează Associated Press.

Cu un echipaj de câteva sute de marinari, RFA Lyme Bay va părăsi în curând Gibraltarul pentru a se alătura distrugătorului britanic HMS Dragon și navelor aliate pentru a primi sprijin aerian, înainte de a naviga prin Canalul Suez către Golful Persic.

„Ce altă țară poate reuni 40 de națiuni și găsi o soluție pentru a face față unei probleme complexe pe care nu am putut-o prevedea pentru că nu am fost implicați?”, a întrebat Carns, răspunzând la o întrebare a Associated Press despre ce dorește Trump de la aliatul său britanic.

După ce SUA și Israelul au declanșat războiul pe 28 februarie, Teheranul a ripostat prin închiderea efectivă a strâmtorii, o cale navigabilă cheie pentru petrolul, gazul natural și îngrășămintele din regiune, provocând suferințe economice la nivel global. Marea Britanie, în special, a atras mânia lui Trump, care a descris marina britanică drept „jucării” și pe prim-ministrul Keir Starmer drept „nu Winston Churchill”.

Cel puțin 6.000 de nave au fost împiedicate să treacă prin strâmtoare de la începutul conflictului, a spus Carns.