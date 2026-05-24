Marina britanică se pregătește să ”curețe” de mine Strâmtoarea Ormuz, în așteptarea acordului de pace cu Iran

La bordul navei RFA Lyme Bay, ancorată în largul coastelor Gibraltarului, sute de marinari britanici se pregătesc să fie trimiși într-o misiune de deminare în Strâmtoarea Ormuz, misiune se află, deocamdată, sub semnul întrebării.

Cristian Matei

Președintele SUA, Donald Trump, a criticat dur aliații pentru că nu fac mai mult pentru a sprijini efortul de război al Statelor Unite în Iran, a cărui blocadă asupra strâmtorii a paralizat transportul maritim internațional și a determinat o creștere vertiginoasă a prețurilor la energie. În martie, Trump le-a spus aliaților din NATO să „își procure singuri petrolul” și să asigure ei înșiși securitatea strâmtorii.

În extremitatea sudică a Peninsulei Iberice, în teritoriul britanic de peste mări Gibraltar, Marina Regală a Regatului Unit se pregătește să facă acest lucru – dar numai după ce se va ajunge la un acord de pace.

Trump a declarat sâmbătă că un acord cu Iranul a fost „în mare parte negociat” în urma convorbirilor telefonice cu Israelul și alți aliați din regiune, dar că acesta trebuie încă finalizat.

Ministrul britanic al Forțelor Armate, Al Carns, a dus un grup restrâns de jurnaliști să viziteze nava RFA Lyme Bay, care se pregătește pentru o posibilă operațiune internațională, condusă de Marea Britanie și Franța, pentru securizarea strâmtorii. În timp ce Carns vorbea, nava de debarcare amfibie, andocată la poarta de intrare în Marea Mediterană, era încărcată cu muniție și drone marine de detectare a minelor, echipate cu sonar, notează Associated Press.

Cu un echipaj de câteva sute de marinari, RFA Lyme Bay va părăsi în curând Gibraltarul pentru a se alătura distrugătorului britanic HMS Dragon și navelor aliate pentru a primi sprijin aerian, înainte de a naviga prin Canalul Suez către Golful Persic.

„Ce altă țară poate reuni 40 de națiuni și găsi o soluție pentru a face față unei probleme complexe pe care nu am putut-o prevedea pentru că nu am fost implicați?”, a întrebat Carns, răspunzând la o întrebare a Associated Press despre ce dorește Trump de la aliatul său britanic.

După ce SUA și Israelul au declanșat războiul pe 28 februarie, Teheranul a ripostat prin închiderea efectivă a strâmtorii, o cale navigabilă cheie pentru petrolul, gazul natural și îngrășămintele din regiune, provocând suferințe economice la nivel global. Marea Britanie, în special, a atras mânia lui Trump, care a descris marina britanică drept „jucării” și pe prim-ministrul Keir Starmer drept „nu Winston Churchill”.

Cel puțin 6.000 de nave au fost împiedicate să treacă prin strâmtoare de la începutul conflictului, a spus Carns.

Minele iraniene ar putea fi foarte periculoase

Iranul ar putea dispune de o gamă „imensă” de mine în întreaga zonă a strâmtorii, a declarat comandorul Gemma Britton, care se află la conducerea Grupului de Exploatare a Minelor și Amenințărilor din cadrul Marinei Regale Britanice. Minele ar putea fi propulsate de rachete, conectate prin cablu sau amplasate pe fundul mării și declanșate de sunet, mișcare sau lumină.

AP a avut ocazia să vadă sisteme autonome care pot scana fundul mării și apa cu ajutorul sonarului în aproximativ jumătate din timpul necesar unei nave cu echipaj pentru a intra și a cartografia potențialele pericole. Dronele marine echipate cu sonar produc o imagine a obiectelor aflate sub apă, de la capcane de pescuit la conducte. Imaginea este utilizată pentru a identifica minele care pot fi explorate cu sisteme acustice avansate și camere, a spus Britton.

Unele dintre sistemele de pe RFA Lyme Bay pot fi încărcate pe o navă mai mică care poate fi lansată și pilotată autonom de pe navă, care acționează ca o navă-mamă, așteptând în afara oricărui potențial câmp de mine, a spus Britton. Acest lucru reduce numărul de persoane necesare pentru a intra, a spus ea.

Odată ce o mină a fost localizată, un scafandru cu explozibili plasează de obicei o încărcătură pe mină înainte de a înota pentru a o detona. Însă RFA Lyme Bay testează un vehicul telecomandat care se scufundă și aruncă o încărcătură lângă o mină înainte de a o detona, a spus Britton.

Prioritatea, a spus ea, va fi degajarea unei benzi de tranzit în strâmtoare pentru a permite plecarea a aproximativ 700 de nave. O bandă care circulă în direcția opusă va fi apoi degajată, permițând navelor să intre, a spus ea, dar a adăugat că degajarea întregii strâmtori ar putea dura luni sau ani.

Sursa: Associated Press

