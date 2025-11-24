Tanczos Barna: Nicio şansă ca reforma pensiilor magistraților să intre în vigoare până pe 28. Mă aștept la un aviz negativ

24-11-2025 | 22:55
Tanczos Barna
Vicepremierul Tanczos Barna susţine că se aşteaptă la un aviz negativ al CSM privind legea pensionării magistraţilor, el adăugând că există un pericol real ca România să piardă suma de 230 de milioane de euro.  

Tanczos Barna a afirmat, luni seară, că avizul de la CSM va veni probabil repede, dar că nu se aşteaptă ca avizul să fie unul pozitiv.

”Cred că o să vină repede un aviz de la CSM, nu se vor aştepta cele 30 de zile, dar nu mă aştept la un aviz pozitiv. Au fost discuţii atât la nivelul Guvernului, cât şi discuţii directe între preşedintele Camerei, domnul Grindeanu şi reprezentanţii magistraţilor. Au fost şi discuţii la nivelul Cotroceniului, discuţii coordonate de domnul preşedinte Nicuşor Dan. Lucrurile nu s-au lămurit acolo. Eu mă aştept la un aviz negativ. Procedura merge mai departe, să vedem care va fi finalitatea”, a declarat vicepremierul Tanczos Barna la Digi24, potrivit News.ro.

Întrebat dacă va fi respectat termenul de 28 noiembrie pentru adoptarea legii, astfel încât România să nu piardă banii europeni impuşi în jalonul PNRR, vicepremierul s-a arătat sceptic că acest lucru va fi posibil.

”Este în pericol ziua de 28 sau nu ziua de 28 este în pericol, ci banii. Cele 230 de milioane de euro sunt în pericol. Suntem foarte aproape de acel termen limită şi nu avem nicio şansă ca legea să apară în Monitorul Oficial până atunci, ceea ce înseamnă că va fi o interpretare a regulii şi a sancţiunii din partea Comisiei Europene. Dacă o să vadă angajamentul ferm şi, ulterior, că apare în Monitorul Oficial o asemenea prevedere legală, mai avem o şansă teoretică, dar practic avem acest risc real de a pierde cele 230 milioane de euro”, a afirmat vicepremierul Tanczos Barna.

Potrivit vicepremierului, suma este una importantă, iar ”în spatele acestor bani gratis sunt zeci, sute, poate mii de proiecte mici pentru spitale, şcoli, UAT-uri, primării, universităţi, ministere, bani care ar fi trebuit să intre în economia naţională”.

Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti au adoptat, în majoritate, un punct de vedere prin care resping propunerea legislativă a Guvernului legată de modificarea pensiilor magistraţilor.
Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, coiniţiat de Ministerul Muncii şi Ministerul Justiţiei, a fost publicat, săptămâna trecută, în procedură de transparenţă decizională.

Conform proiectului de lege, cuantumul pensiei va reprezenta 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizaţie netă.

Totodată, perioada de tranziţie până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026.

În cei minimum 25 de ani vechime în magistratură necesari ieşirii la pensie, perioada asimilată de activitate în alte domenii juridice, va fi de 10 ani.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat că a trimis către instanţe şi parchete proiectul legii privind pensiile magistraţilor, adunările generale ale acestora urmând să fie convocate în 24 şi 25 noiembrie. După ce se va face centralizarea punctelor de vedere ale magistraţilor, Plenul CSM se va întruni pentru a da avizul instituţional.

România trebuie să rezolve, până în 28 noiembrie, chestiunea pensiilor magistraţilor, care este, potrivit oficialilor români, jalon de îndeplinit în PNRR, care poate costa pierderea a 231 de milioane de euro.

Dată publicare: 24-11-2025 22:54

