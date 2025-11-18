Confuzie totală în coaliție pe tema reducerilor din administrație. Toți sunt de acord că se taie 10%, dar nu le e clar din ce

Neînțelegeri majore în coaliție privind tăierile din administrația centrală. Liderii partidelor nu au o versiune comună nici după întâlnirea de luni seară, iar mesajele transmise public se contrazic.

Pe surse, PSD spune că s-au înțeles luni seară pe 10% tăieri din bugetul total, nu din cheltuielile cu personalul din administrația centrală, deci fără tăieri de salarii. În contrast, Ionuț Moșteanu (USR), ministrul Apărării, afirmă că a fost informat inițial că se taie 10% din cheltuielile cu personalul, ceea ce înseamnă reduceri de salarii, sporuri sau chiar concedieri.

Ulterior însă, spune el, liderii coaliției i-au explicat că este vorba despre o reducere de 10% din bugetul total al administrației centrale, nu doar din fondul de salarii – ceea ce ar lăsa ministerelor libertatea de a decide de unde taie. Moșteanu susține că înțelesese greșit și că nu este de acord cu reduceri în zona militară dat fiind războiul de la graniță.

Confuzia este alimentată și de declarațiile publice ale UDMR. Csoma Botond, liderul deputaților UDMR din Camera Deputaților, spune că el a înțeles altceva: 10% tăieri din cheltuielile de personal, nu din bugetul total, și că instituțiile pot ajunge chiar la disponibilizări.

La rândul său, Kelemen Hunor a declarat că nu se vor face excepții pentru reforma administrației centrale, urmând ca aceasta să ajungă și la MApN.

Pe surse, PSD susține însă că acordul din coaliție a fost clar: 10% tăieri din bugetul total al administrației centrale, nu din fondul de salarii.

În paralel, există și clarificări parțiale privind aplicarea măsurilor. În ministerele unde deja s-au făcut reduceri în „pachetul unu”, se taie doar diferența. Spre exemplu, în Educație, unde s-a redus aproximativ 6%, ar mai rămâne de aplicat doar 4%.

Tăieri de 30% pentru administrația locală

La nivel local, potrivit surselor politice, sunt două opțiuni. Rreducerea personalului cu 30% pe fiecare UAT, incluzând atât posturi vacante, cât și ocupate, după caz; sau reducerea cheltuielilor de personal cu 10%, la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale.

La nivel central, se menține ținta de 10% reducere a cheltuielilor de personal la nivelul ordonatorilor principali de credite – adică ministerele, împreună cu sistemele din subordine. Din această regulă sunt excluse creșele, învățământul preuniversitar și spitalele, pentru care nu se aplică tăierile.

