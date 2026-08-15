Ținutele sumare, mâncatul pe treptele clădirilor și statul pe jos în fața monumentelor nu vor mai fi permise. Sunt prevăzute amenzi de până la 500 de euro, potrivit FanPage.

Fără campare, prânzuri la pachet pe trepte, pantaloni scurți sau, în general, îmbrăcăminte sumară în timpul vizitării monumentelor și străzilor din Cortina d'Ampezzo. Primarul a decis să ia măsuri împotriva „turismului iresponsabil”, printr-o ordonanță semnată recent.

Gianluca Lorenzi a impus, până pe 15 octombrie, amenzi mai mari pentru cei care nu acordă atenție ținutei, dar și pentru cei care stau sau se întind pe treptele monumentelor, în parcări, pe stradă ori în pragurile clădirilor.

Sunt interziși și sacii de dormit pe bănci, consumul de alimente și băuturi pe străzile publice, precum și dușurile improvizate pe domeniul public și folosirea fântânilor publice în acest scop.

Amenzi de până la 500 de euro

Cei care încalcă regulile riscă amenzi cuprinse între 25 și 500 de euro. Într-un interviu acordat publicației Il Gazzettino, primarul Lorenzi a subliniat că locuitorii sunt „adesea stânjeniți”.

Potrivit primarului, afluxul de turiști este întotdeauna foarte mare și, din acest motiv, celor care vin în vizită „li se cere măcar să respecte regulile”.

Lorenzi a declarat că o ordonanță pe această temă nu ar trebui să fie necesară, însă „administrația locală a fost obligată să facă acest lucru pentru a permite poliției locale și celorlalte autorități de siguranță publică să intervină”.

Și Veneția vrea să intensifice controalele

O luptă similară continuă și la Veneția, unde autoritățile spun că sunt pregătite să intensifice controalele pentru protejarea decenței și imaginii orașului. Și aici se urmărește interzicerea săriturilor în apă, a picnicurilor și a dormitului pe prosoape sau saltele gonflabile în Piața San Marco.

Simone Venturini a declarat că Veneția a fost adesea folosită drept o „scenă” de cei care, prin comportamente „iresponsabile, lipsite de respect sau stupide”, au căutat „câteva minute de vizibilitate”.

„Administrația și poliția locală sunt pe deplin implicate, iar sancțiunile prevăzute sunt aplicate”, a conchis Venturini.