„Am fost extrem de speriați de această descoperire”, a povestit femeia, originară din Kent, potrivit Express.

Donna și Raymond Nunn au ajuns pe 3 august în apartamentul închiriat prin Airbnb, situat în cartierul Lavapiés din Madrid. În sufragerie au observat încă de la început un senzor de mișcare orientat spre ușa de la intrare. Pentru că nu avea lumini intermitente, nu i-au acordat prea multă atenție.

A doua zi însă, în timp ce Donna, în vârstă de 62 de ani, era plecată să viziteze orașul, soțul ei, Raymond, în vârstă de 87 de ani și fost veteran al armatei, a făcut descoperirea șocantă.

Bărbatul a observat în dormitor o cameră cu o lumină verde intermitentă, poziționată astfel încât să filmeze direct patul.

„Am avut senzația că eram supravegheați”

Cuplul, care s-a mutat în Jaén, Spania, în 1999, a contactat imediat Airbnb. Reprezentanții platformei le-au recomandat să părăsească locuința.

Problema era că era deja ora 20:00, așa că cei doi au fost nevoiți să rămână peste noapte și să caute o altă cazare pentru ziua următoare.

În cele din urmă, au plecat din apartament la doar două zile după sosire, punând capăt prematur călătoriei aniversare pe care o pregătiseră de mult timp.

Donna susține că dispozitivul putea fi pornit și oprit de la distanță, atunci când proprietarul dorea.

„Nu putea fi acolo din motive de securitate. Am avut senzația că eram supravegheați într-un spațiu care ar fi trebuit să fie sigur și privat”, a explicat ea.

Vacanța aniversară, transformată într-un coșmar

Femeia a povestit că aparatul avea aproximativ 10 centimetri lungime, era ascuns într-un colț al camerei și era orientat direct spre pat.

„Tremuram amândoi când ne-am dat seama și am contactat Airbnb. Ne-au spus să plecăm imediat, ceea ce ne-a făcut și mai îngrijorați...”, a mărturisit Donna.

Raymond a decis să verifice dispozitivul și l-a desprins de pe perete.

„Raymond a dat jos camera de pe perete și a întors-o, dar a fost îngrozitor... Este păcat, pentru că nu ne vom mai întoarce niciodată la Madrid din cauza acestui incident”, a adăugat femeia.

Airbnb a suspendat locuința și a rambursat banii

Reprezentanții Airbnb au anunțat că au rambursat integral banii plătiți de cuplu și au suspendat anunțul în timp ce cazul este investigat.

„Am emis o rambursare integrală pentru oaspete și am suspendat anunțul în timp ce efectuăm o investigație suplimentară în acest caz”, au precizat reprezentanții Airbnb.

Platforma amintește că, începând din 2024, a interzis camerele de securitate amplasate în interiorul proprietăților listate, indiferent de locul în care sunt instalate sau dacă sunt dezactivate în timpul șederii.