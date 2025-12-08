Cine este Paul Moldovan, viitorul șef al Sectorului 6. Mâna dreaptă a lui Ciucu, expert pentru francezi și Banca Mondială

08-12-2025 | 13:38
Paul Moldovan, viitorul șef al Sectorului 6
Foto: Facebook/Ciprian Ciucu

Odată cu retragerea lui Ciprian Ciucu de la conducerea Primăriei Sectorului 6, locul îi va fi luat de viceprimarul liberal Paul Moldovan.

Moldovan – parte din grupul PNL din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6 – a fost votat viceprimar în luna decembrie 2024.

În proiectul de hotărâre era menționat clar:

„Se alege domnul Moldovan Paul Cristian, consilier local, în funcția de viceprimar al Sectorului 6 al municipiului București, care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului Sectorului 6 al municipiului București”.

În această situație – odată cu demisia lui Ciprian Ciucu din funcția de primar de sector – Moldovan îi poate prelua locul fără să mai aibă nevoie de altă validare din partea Consiliului Local.

