Cine este Paul Moldovan, viitorul șef al Sectorului 6. Mâna dreaptă a lui Ciucu, expert pentru francezi și Banca Mondială

Odată cu retragerea lui Ciprian Ciucu de la conducerea Primăriei Sectorului 6, locul îi va fi luat de viceprimarul liberal Paul Moldovan.

Moldovan – parte din grupul PNL din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6 – a fost votat viceprimar în luna decembrie 2024.

În proiectul de hotărâre era menționat clar:

„Se alege domnul Moldovan Paul Cristian, consilier local, în funcția de viceprimar al Sectorului 6 al municipiului București, care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului Sectorului 6 al municipiului București”.

În această situație – odată cu demisia lui Ciprian Ciucu din funcția de primar de sector – Moldovan îi poate prelua locul fără să mai aibă nevoie de altă validare din partea Consiliului Local.

Citește articolul integral pe spotmedia.ro.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













