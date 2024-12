Cine este fostul luptător în legiunea străină care l-a însoțit pe Georgescu la o dezbatere. Ar promova doctrina legionară

Bărbatul, care ar fi ajutat și la strângerea de semnături pentru Georgescu, a fost fotografiat purtând însemne legionare ori arme de foc. Mai mult, reprezentanții comunității evreiești din România îl acuză că organizează tabere paramilitare în care ar promova doctrina legionară.

Deși în ultimele zile s-a dezis de orice legătură, simpatie ori promovare a doctrinei legionare, Călin Georgescu l-a avut marți seară alături pe Eugen Sechila. Fostul luptător al legiunii străine a strâns semnături pentru Georgescu în campania electorală. Iată cum se prezenta în urmă cu trei ani pe pagina de Facebook a unei tabere pentru tineri.

Eugen Sechila: „Bună ziua. Mă numesc Eugen Sechila, am 43 de ani și sunt de profesie militar, fost subofițer în regimentul de parașutiști al legiunii străine, unde am activat timp de 16 ani. Am adăugat experienței mele militare pe aceea de consultat militar în Africa subsahariană și de mai bine de 3 ani organizez în România tabere de supraviețuire. În tot ceea ce fac mă bazez pe o experiență acumulată pe viu...”

După cum reiese din fotografiile pe care le postează pe pagina oficială a taberelor, cursanții sunt învățați inclusiv tehnici de luptă corp la corp. În zonele de instrucție sunt afișate mai multe poze cu foști lideri ai legionarilor.

Mișcarea Legionară a fost înființată în perioada interbelică, iar membrii ei au fost implicați în asasinate politice și uciderea evreilor. În România, organizațiile cu caracter legionar sunt interzise, la fel și promovarea ideologiei sau însemnelor acestei mișcări. Cei care se fac vinovați riscă închisoarea. Cu toate acestea, într-o fotografie în care apare alături de Călin Georgescu, Sechila poartă un însemn legionar.

Într-o altă fotografie postată pe o rețea de socializare, Sechila apare alături de soția sa, Elena, ținând amândoi în mâini arme de foc. În urmă cu patru ani, Elena a realizat un podcast cu Călin Georgescu, în care actualul candidat la președinție a declarat că:

Călin Georgescu: „Mișcarea legionară, atunci când se va scrie istoria adevărată, că încă nu s-a scris istoria adevărată, dar se va scrie, va arăta că a fost cea mai puternică esență și expresie de sănătate și de voință proprie venită din poporul român. A fost unică. Ea nu a fost nici o copie cu nimeni și de la nimeni, indiferent ce s-ar spune și cât s-ar mai scrie împotriva ei. Și chiar dacă conducătorul mișcării legionare, Corneliu Zelea Codreanu și alți 17 mii de comandați la vremea aia au fost înlăturați… ceea ce pe mine mă doare, că acea înlăturare nu a mișcat pe nimeni din ceilalți aflați în țară.”

Reprezentanții comunității evreiești din România sunt consternați de anturajul și declarațiile lui Călin Georgescu.

Alexandru Florian, director general al Institutului „Elie Wiesel”: „Din punct de vedere simbolic și al interpretărilor politico-electorale, este un semnal extrem de grav. Într-un stat democrat este o întâlnire extrem de periculoasă. Nu este calificativ sau grad prin care să putem exprima riscul în care un candidat la președinție se întâlnește și discută cu un reprezentant al unei organizații pro-legionare din România. Această întâlnire nu a făcut decât să arate încă o dată cât de grav este acest personaj pentru viitorul României.”

Controversată poate părea și alegerea lui Călin Georgescu în cazul celor care îi asigură paza. Deși i-a fost oferită în mod oficial protecția oficială a SPP, a refuzat-o și acum este însoțit de foști militari, angajați ai lui Horațiu Potra. Acesta deține o companie privată de pază și protecție, iar surse din anturajul lui au confirmat că bodyguarzii lui Georgescu au făcut parte până de curând din contingentul de contractori militari privați români care luptă în Congo.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: