Ce spune Klaus Iohannis despre impozitarea cultelor religioase

Impozitarea cultelor religioase este o chestiune care trebuie foarte bine judecată, a declarat marţi preşedintele Klaus Iohannis.

"Asta cu impozitarea este o chestiune care trebuie foarte bine judecată. Nu există doar o biserică în România, există mai multe (...) Mă gândesc, de exemplu, la biserica greco-catolică, care nici până în ziua de azi nu a primit înapoi ce-i aparţine. Sunt alte biserici care de zeci de ani solicită să li se restituie ceea ce au avut şi au gestionat pentru comunitate. Deci, chestiunea cu impozitatul poate fi discutată, dar bine gândită după ce se rezolvă primele probleme care trenează de la Revoluţie încoace. Să nu ne grăbim foarte tare aici în a veni cu o soluţie. Cu siguranţă, acolo unde se face comerţ clar, cu profit clar şi nu are nicio treabă cu activitate liturgică, problema se poate pune la modul foarte serios", a declarat preşedintele Klaus Iohannis, în cadrul dialogului cu tinerii câştigători ai concursului Civic Avengers, organizat Iniţiativa România în cadrul proiectului Once Upon a Time in Romania.

