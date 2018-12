Iohannis: PSD, sub Dragnea, un partid anti-european, anti-justiţie, anti-investiţii, anti-afaceri

Pro TV

Klaus Iohannis a declarat marţi seară că PSD, sub conducerea lui Liviu Dragnea, a ajuns "un partid anti-european, anti-justiţie, anti-investiţii, anti-afaceri".

Întrebat de jurnalişti cum comentează declaraţiile făcute de Liviu Dragnea la Consiliul Naţional al PSD, Iohannis a răspuns: "Acest discurs permite doar concluzii triste, triste mai ales pentru PSD, dar triste şi pentru România. Acest discurs arată clar, răspicat, pe faţă că PSD, sub Dragnea, a ajuns un partid anti-european, anti-justiţie, anti-investiţii, anti-afaceri. Este trist, este foarte trist, fiindcă, pe de altă parte, toate sondajele, toate discuţiile, ne arată că românii sunt proeuropeni, sunt oameni care vor locuri de muncă, românii îşi doresc o justiţie dreaptă, românii îşi doresc foarte mult un stat de drept. Iată că, PSD, sub Dragnea, a ajuns în opoziţie cu românii. Este un rezultat care trebuie să ne dea foarte mult de gândit şi care cu siguranţă nu numai pe mine m-a întristat. Faptul că România în anul 2018 a ajuns, din nefericire, să discute public dacă să dăm, să nu dăm amnistie şi graţiere pentru politicieni, infractori, corupţi este ceva inimaginabil la 29 de ani după Revoluţie, când la Revoluţie am luptat tocmai pentru drepturile noastre, pentru libertăţile noastre, pentru un stat de drept, pentru o democraţie în stil european, arată că acest partid nu este pe calea pe care şi-o doresc majoritatea românilor pentru România".

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer