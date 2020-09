Ce făcea bărbatul ”prins” de USR cu procese verbale în sectorul 1. Explicațiile PSD

Reprezentanții candidatului PSD la Primăria Sectorului 1, Dan Tudorache, au făcut precizări, marți, pe tema scandalului apărut în urma acuzațiilor de fraudă lansate de USR Plus.

Astfel, avocatul Mihai Drăgan a susținut că incidentele reclamate la poliție de către reprezentanții USR Plus nu demonstrează că s-ar fi comis vreo infracțiune în procesul de votare.

În schimb, acesta afirmă că bărbatul care a fost reclamat la poliție de USR că transportă ilegal procese verbale ”originale, ștampilate și semnate” ar fi fost, de fapt, agresat de simpatizanții USR Plus

”În legătură cu incidentul de ieri. Legea stabilește următorul lucru, ca să fiu foarte clar. La fiecare secție de votare se întocmește un proces verbal care stabilește ce s-a numărat. Acel proces verbal se întocmește într-un exemplar, toate exemplarele sunt originale, se întocmește într-un exemplar care se transmite la Biroul Electoral Central și în câte un exemplar pentru fiecare reprezentant al partidelor politice prezenți în secție.

Regula este ca fiecare reprezentant din secție al partidului respectiv, după ce a terminat cu Biroul Electoral Central sau cu biroul electoral de circumscripție să se ducă la partid și să predea acel exemplar. Pentru eficiență am preferat, ca un .. mă rog, doi reprezentanți ai noștri, să strângă aceste procese verbale chiar la biroul electoral al sectorului 1 și să le transporte la sediul partidului pentru a face numărătoarea paralelă, încă o numărătoare paralelă, și nu în ultimul rând pentru a formula eventualele contestații.” - a spus avocatul partidului, Mihai Drăgan.

El susține că bărbatul care transporta procese verbale ar fi fost ”urmărit, hăituit și agresat”, motiv pentru care s-a speriat și - de teamă să nu fie bătut - a vrut să se refugieze la etajul 2, unde se afla Direcția de Salubrizare din Primăria Sectorului 1.

”Pe stradă și repet, pe stradă, reprezentantul nostru, care, într-adevăr, era și pe listă pentru poziția de consilier, deci reprezentantul nostru care transporta acele procese verbale la sediul partidului a fost oprit de un grup de susținători, să zicem așa, ai doamnei Armand, ulterior a apărut și doamna Armand și domnul Tănase Stamule, și practic, din ce susține cest domn, că eu nu am fost de față, a fost urmărit, hăituit, agresat, motiv pentru care s-a întors și s-a grăbit în sediul .. mă rog, în clădirea în care se află, e adevărat, și biroul electoral de sector, dar se află și două direcții ale primăriei sectorului 1.

A intrat în lift și a încercat să ajungă la etajul 2, unde există această direcție de mediu, sperând că acolo se află mai multe persoane, pentru că vă spun foarte sincer mie mi-a spus personal că i-a fost teamă să nu fie bătut, atât de gresive erau persoanele respective.” - a mai spus avocatul.

Voturile din 9 secții din sectorul 1 sunt renumărate

Tot el anunțat că, la ora când el susținea declarațiile de presă, la biroul electoral al Sectorului 1 erau renumărate voturile din 9 secţii.

”La acest moment, la biroul electoral al sectorului 1 se întâmplă renumărrea a 9 secții de votare, întrucât nu cădeau pe cheia de verificare. Pentru toată lume, cheia de verificare înseamnă suma voturilor consemnate la fiecare candidat să dea cu totalitatea voturilor egalitate. Nu s-a întâmplat. Iar din cele 9 secții de votare, 7 secții de votare au diferențe semnificative, voturile efective, cu ce s-a consemnat și s-a încărcat în sistem.” - a declarat avocatul social democraților.

Avocatul lui Daniel Tudorache a mai spus că în dosarul privind situaţia de la Sectorul 1 nu are nimeni calitatea de suspect sau inculpat şi nimeni nu a fost arestat.

„Ce pot să vă spun, dincolo de toate aberaţiile apărute pe Facebook, de live-uri făcute pe Facebook de doamna candidat, sper să fie etern candidat, Clotilde Armand, nu a fost nimeni arestat, nu are nimeni calitate de suspect, nu are nimeni calitate de inculpat. Mai mult decât atât, ne-au fost restituite într-un final, foarte târziu, după ora 23.59, când puteam depune contestaţie, ne-au fost restituite copiile acelor procese verbale. Din fericire, am reuşit să obţinem un duplicat al acelor procese verbale, iar contestaţia s-a formulat în termenul prevăzut de lege, adică până la ora 23.59. Ca să fiu precis, noi am fost în posesia copiilor procesului verbal la orele 12.25 noapte, de aceea eu înclin să cred personal, şi asta e poziţia şi primarului Sectorului 1, că această acţiune a fost gândită astfel încât să nu mai fim în măsură să depunem contestaţia şi să nu mai fim în măsură să avem aceste procese verbale fără de care nu putem depune contestaţie, nu putem face numărătoare paralelă”, a conchis Mihai Drăgan.

Clotilde Armand: Fostul primar pesedist trebuie reţinut urgent de anchetatori

Candidata USR PLUS pentru funcţia de primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, a afirmat, marţi, că ”fostul primar pesedist trebuie reţinut urgent de anchetatori”

Armand afirmă că bărbatul prins cu procesele verbale în sediul Primăriei Sector 1 este Sorin Cătălin Tomescu - candidat la funcţia de consilier din partea PSD, acesta având asupra sa 473 deprocese verbale.

”Fostul primar pesedist trebuie reţinut urgent de anchetatori”, a scris, marţi pe Facebook, Clotilde Armand, care a prezentat și câteva explicații, în viziunea sa.

”Întrebat de jurnalişti cum îşi explică faptul că o persoană, candidată la consiliul Sectorului 1 a fost identificată cu 100 de procese verbale asupra sa în clădire, fostul primar a răspuns: «Era un curier. Avea dreptul să strângă acele procese verbale de la reprezentanţii PSD din secţie. Nu ştiu dacă erau 100. Cu siguranţă avea mai puţine. S-a dus în acel loc pentru că cineva le strângea şi mergea cu ele la partid». Ce ne-a spus Poliţia astăzi? «Asupra unui bărbat, candidat la Consiliul Local din partea PSD, au fost găsite 473 de procese-verbale de la secţiile de votare». Bon, pentru declaraţia de mai sus fostul primar trebuie reţinut urgent de Poliţie”, a mai scris Armand pe Facebook.

Ea detaliază și ”faptele”:

”«Curierul» a fost prins în fapt ieri de noi exact când defila cu procesele verbale de la sediul BES 1 (aflat la etajul 1 al clădirii din Piaţa Mureş) spre etajul 2 al clădirii. La etajul 2 este o direcţie fantomă înfiinţată înainte de alegeri - Direcţia de Mediu. Aici a fost sediul PSD de campanie. Plătit din bani publici”.

Clotilde Armand explică faptul că, în aceeaşi clădire cu BES 1, a funcţionat sediul de campanie al primarului.

”BES 1 este la etajul 1, iar Direcţia de Mediu este la etajul 2. La Direcţia de Mediu (etajul 2) am găsit ieri zeci de procese verbale pe masă. «Curierul» prins de noi este de fapt este Sorin Cătălin Tomescu - candidat la funcţia de consilier din partea PSD. ''Curierul'' nu avea la el 100 de procese verbale, avea 473. Tot ce aţi citit mai sus se numeşte fraudă electorală şi grup infracţional organizat şi toţi cei care au participat trebuie să plătească urgent în faţa Justiţiei”, a mai scris Armand.

Candidata USR PLUS are şi un mesaj pentru procurori: ”Câte probe mai vreţi, domnilor procurori?!”.

Candidata USR PLUS pentru Primăria Sectorului 1, Clotilde Armand, acuză o tentativă de fraudare a votului şi a publicat, luni, imagini cu un teanc de procese verbale despre care susţine că sunt originale şi semnate.

”Tudorache şi toţi cei care au participat la această tentativă o să răspundă în faţa Justiţiei”, a afirmat Armand.

Ulterior Armand a publicat procese verbale pe care codul QR este aplicat, alături de mesajul: ”Aşa a numărat PSD voturile”.

Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a declarat, pentru News.ro, că imaginile publicate de Clotilde Armand şi acuzaţiile care i se aduc sunt ”nişte prostii”.

Poliţia desfăşoară cercetări in rem pentru falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale ca urmare a acuzaţiilor de fraudă la alegerile pentru Primăria Sectorului 1, opt persoane fiind deja audiate.

AEP verifică autenticitatea celor 473 de procese verbale găsite.

Datele provizorii de la BEC indicau, la ora 12, că Armand are 1.071 de voturi în faţa lui Dan Tudorache.