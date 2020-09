Acuzaţii de fraudă la alegerile locale la sectorul 1 şi sectorul 5. Cum ar fi fost modificate procesele-verbale

A fost scandal în noaptea de luni spre marți la două primării de sector din Bucureşti, după alegerile locale de duminică.

Candidatul USR PLUS la Sectorul 1, Clotilde Armand, şi cel al PNL la Sectorul 5, Cristian Băcanu, afirmă că au descoperit fraude în procesul de raportare a rezultatelor votului către BEC.

Ei susțin că voturile lor din procesele verbale de la secțiile de votare au fost trecute în dreptul altor partide.

Iar Marcel Ciolacu a anunțat că PSD a depus la Biroul Electoral Central o cerere de renumărare a voturilor din Sectorul 1.

Care sunt acuzaţiile de fraudă ale USR-PLUS privind alegerile locale la Primăria Sectorului 1

Luni, Clotilde Armand a chemat Poliția la Biroul Electoral al Sectorului 1 şi a acuzat o tentativă de fraudare a alegerilor de către reprezentanții PSD. Luni seară, după mai bine de 24 de ore de la încheierea procesului electoral, mai existau rezultate, din anumite secții de votare din Sectorul 1, neintroduse încă în sistemul electronic de centralizare a voturilor.

Claudiu Năsui, vicepreședinte USR: „Au fost 11 secții de votare unde tabletele nu au funcționat și au trebui să fie aduse voturile și procesele verbale doar fizic, întocmite aici. Colegii noștri ne-au anunță că nu sunt sigilate cum trebuie, au fost aduși niște saci care nu erau închiși. Avem probleme de genul acesta și atunci suntem foarte atenți la ele.”

Clotilde Armand, candidat USR-PLUS la Primăria Sectorului 1 al Capitalei: „Procesarea proceselor verbale durează în mod anormal, durează prea mult. Au fost mai multe incidente ciudate și suntem îngrijorați. Vrem să ne păzim voturile.”

Liderii, dar și reprezentanți ai URS-PLUS au venit la BES1, ca să supravegheze introducerea datelor în sistemul electronic, după ce au apărut mai multe suspiciuni de fraudă. Spre exemplu, pe o copie a unui proces verbal dintr-o secție de votare figurau 164 de voturi, iar datele introduse în sistem arătau 0 voturi.

Reprezentanții USR au explicat și cum au putut aceste voturi să dispară de pe listele oficiale.

Dan Barna, președinte USR: „Aceasta este una dintre modalitățile pe care le considerăm cel puțin suspecte, prin care în secția pe care am câștigat-o, voturile noastre au fost plasate la un alt partid fără nici o legătură.”

Vlad Voiculescu, liderul PLUS Bucureşti: „La un moment dat, vedem 108 voturi, sunt 2.108 voturi pentru USR-Plus, în platforma informatică vedem doar două.”



Reporter: „Cum vă explicați acest lucru?”

Vlad Voiculescu: „Furt, foarte simplu. Nu poate fi o eroare umană, pentru că o eroare umană nu te face să pui voturile de la un partid la un alt partid.”

După câteva ore și candidatul PSD la Primăria Sectorului 1, Dan Tudorache și-a făcut apariția la sediul Biroului Electoral de Sector.

Cum ar fi fost modificate procesele-verbale privind rezultatul alegerilor locale la Primăria Sector 1

Totul a început luni după-amiază, în momentul în care candidatul USR la Primăria Sectorului 1, Clotilde Armand, a acuzat o tentativă de fraudare a alegerilor de către reprezentanții PSD, atunci când a intrat în sediul direcției de salubrizare a Primăriei Sectorului 1, care se află în aceeași clădire cu cel al Biroului Electoral de sector.

Clotilde Armand: „Am găsit acolo niște procese verbale pe jumătate completate, am găsit acolo numele candidaților și niște voturi. Era clar că era acolo un sediu de campanie și am găsit în plus un teanc de procese verbale, originale, completate, ștampilate, pe care un tip le ducea din etajul 1 în etajul 2. Adică era un du-te-vino între etajul 1 și etajul 2 extrem de ciudat și cu documente care nu aveau de ce să fie mișcare între Biroul Electroral de sector și o direcție a Primăriei.”

La ieșirea din clădirea Biroului Electoral de Sector, primarul în funcție, Dan Tudorache a negat însă existența respectivelor procese verbale în original în sediul direcției de salubrizare a Primăriei.

Dan Tudorache a declarat că a primit asigurări chiar de la șeful Biroului Electoral de sector că tot procesul este unul perfect legal.

Dan Barna: „Este evident o suspiciune foarte mare în momentul în care persoane care nu au nici o legătură cu biroul de sector, au acces la procese verbale și au formulare de procese verbale, iar persoana respectivă, care a fost observată de colegii noștri, a început să se bâlbâie că de ce avea un vraf de procese verbale în brațe.”

Care sunt acuzaţiile de fraudă ale PNL privind alegerile locale la Primăria Sectorului 5

Primăria Sectorului 1 nu este singurul caz în care candidații au acuzat contracandidații de furt de voturi. Şi la Sectorul 5 au fost sesizate nereguli, spune candidatul PNL la primăria de sector, Cristian Băcanu.

Cristian Băcanu: „La Sectorul 5 au fost renumărate voturile dintr-o secție de vot. Au fost găsite niște surprize, în sensul în care 90 de voturi fuseseră alocate altor formațiuni politice, dintre care 81 de voturi fuseseră alocate către Partida Romilor din România, fără că aceste voturi să existe fizic. Voturile respective fuseseră luate de la PNL. Ceea ce înseamnă undeva spre 20% din voturile din secția respectivă pentru că acolo au votat 520 de persoane."

Astfel de nereguli au mai fost descoperite și la alte secții de votare din sector, iar repezentanții PNL intenţionează să ceară Biroului Electoral Central renumărarea tuturor voturilor din fiecare sector, dacă va fi cazul.

Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale: „Încă sunt verificare în acest moment datele din procesele verbale cu cele introduse în aplicația AEP, ca să avem și de aici un răspuns și în funcție de rezultatele acestor verificări, vom decide dacă vom cere renumărarea voturilor în toate sectoarele, în anumite sectoare. Rămâne să vedem."