Premierul a subliniat în cadrul discuţiilor necesitatea ca Alianţa să îşi menţină atenţia asupra Flancului Estic, inclusiv prin dislocarea de capabilităţi în România, în contextul intensificării incursiunilor cu drone.

„Prim-ministrul i-a mulţumit Secretarului General al NATO pentru sprijinul acordat României şi a subliniat necesitatea ca Alianţa să îşi menţină atenţia asupra Flancului Estic şi a Mării Negre, inclusiv prin dislocarea de capabilităţi aliate în România, în contextul intensificării incursiunilor cu drone în spaţiul maritim şi aerian naţional", arată Guvernul într-un comunicat.

Un alt subiect abordat, pe lângă situaţia generată de incidentele cu drone, a fost şi securitatea navigaţiei în Marea Neagră.

„Discuţia a reconfirmat angajamentul ţării noastre de a consolida securitatea pe Flancul Estic al Alianţei şi de a sprijini Ucraina în faţa agresiunii ruse", precizează Executivul.