Ce a răspuns Ilie Bolojan, întrebat dacă nivelul Dunării în România a scăzut pentru că alte țări și-au făcut ”stocuri”

După o scurtă pauză ... Bolojan a declarat că ”astfel de scenarii n-au nicio legătură cu realitatea”.

Premierul demis a amintit faptul că România se confruntă cu ”niște realități pe care nimeni nu le poate contesta”, ”în materie de precipitații în bazinul hidrografic al Dunării”.

Reporter: Cum s-a ajuns în situația aceasta, este posibil ca celelalte țări traversate de Dunăre să-și fi făcut stocuri de apă, iar la noi nivelul să fi scăzut foarte mult? Poate fi aceasta o cauză?

Premierul demis, Ilie Bolojan: ”Cred că astfel de scenarii n-au nicio legătură cu realitatea. Și cred că ați mai văzut apa care dispărea din marile lacuri de acumulare din România, nu știu, mă gândesc la Vidraru sau la alte lacuri. Acest tip de teorii n-au nicio legătură cu realitatea.

Din păcate, putem vedea, practic, tot ce s-a întâmplat în materie de precipitații în bazinul hidrografic al Dunării, și sunt niște realități pe care nimeni nu le poate contesta.”