Ce a răspuns Ilie Bolojan, întrebat dacă nivelul Dunării în România a scăzut pentru că alte țări și-au făcut ”stocuri”

După o scurtă pauză ... Bolojan a declarat că ”astfel de scenarii n-au nicio legătură cu realitatea”.
Premierul demis a amintit faptul că România se confruntă cu ”niște realități pe care nimeni nu le poate contesta”, ”în materie de precipitații în bazinul hidrografic al Dunării”.
Reporter: Cum s-a ajuns în situația aceasta, este posibil ca celelalte țări traversate de Dunăre să-și fi făcut stocuri de apă, iar la noi nivelul să fi scăzut foarte mult? Poate fi aceasta o cauză?
Premierul demis, Ilie Bolojan: ”Cred că astfel de scenarii n-au nicio legătură cu realitatea. Și cred că ați mai văzut apa care dispărea din marile lacuri de acumulare din România, nu știu, mă gândesc la Vidraru sau la alte lacuri. Acest tip de teorii n-au nicio legătură cu realitatea.
Din păcate, putem vedea, practic, tot ce s-a întâmplat în materie de precipitații în bazinul hidrografic al Dunării, și sunt niște realități pe care nimeni nu le poate contesta.”
Căldura amplifică seceta severă din bazinul Dunării
În prezent, căldura amplifică seceta severă din bazinul Dunării, dar și pe alte râuri și lacuri situația este gravă, pentru că apa este tot mai puțină.
Debitul e de trei ori mai mic decât media multianuală a lunii iulie, conform Apelor Române. Iar prognoza hidrologică nu e bună nici pentru următoarea săptămână.
În județul Arad, râul Teuz a secat complet, iar Crișul Alb a ajuns la doar 7% din debitul normal pentru luna iulie.
În județul Iași, din cele 400 de hectare de iazuri și lacuri din Acumulările Belcești, doar jumătate mai au apă. Restul sunt secate complet.
Probleme din cauza secetei au și vecinii din Ungaria. Și în Germania, Rinul se apropie de cote minime istorice. Navele de marfă circulă mai mult goale, ceea ce a dus la creșterea costurilor de transport.
Fenomenul El Nino amplifică valurile de căldură în România
La începutul lunii iunie, Organizația Națiunilor Unite și Organizația Mondială Metorologică au avertizat țările să se pregătească pentru fenomenul El Niño.
Experții au atras atenția că pe fondul încălzirii globale, El Nino ar putea amplifica fenomenele meteo extreme, în multe regiuni ale lumii inclusiv în Europa și România.
Acest fenomen climatic, acum în plina formare, este asociat cu catastrofe naturale, și efecte asupra agriculturii, sănătăţii şi mediului înconjurător.
Sursa:
StirilePROTV
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