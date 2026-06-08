Experții atrag atenția că pe fondul încălzirii globale, El Nino ar putea amplifica fenomenele meteo extreme, în multe regiuni ale lumii inclusiv în Europa și România. Acest fenomen climatic, acum în plina formare, este asociat cu catastrofe naturale, și efecte asupra agriculturii, sănătăţii şi mediului înconjurător.

Fenomenul apare în Centrul Oceanului Pacific, atunci când apele de suprafață se încalzesc peste valorile normale.

Pentru ca super El Nino să fie declarat oficial, temperatura apei trebuie să depășească media cu 2 grade Celsius.

Apa mai caldă transferă energie către atmosferă și modifică astfel circulația maselor de aer. Acest surplus de căldura se împrăștie pe tot globul, iar consecințele pot fi resimțite la mii de kilometri distantă, inclusiv în Europa, prin episoade de seceta, valuri de caniculă, furtuni violente și incendii de vegetație.

Mihai Dima, profesor la Facultatea de Fizică - specialist în fizica atmosferei: „Acum se află în perioada incipientă și probabil va continua să crească intensitatea. Atunci când acest fenomen este în faza maximă, contribuie foarte mult la creșterea temperaturii medii globale. De exemplu, în anii 2023 și 2024 s-au înregistrat niveluri record ale temperaturii medii globale, contribuție de la precedentul fenomen El Nino. Ne putem gândi că și în 2026, temperatura medie globală va atinge un nivel foarte ridicat, iar o temperatură medie globală mare este legată cu multe alte fenomene extreme, unde de căldură, furtuni și așa mai departe secete”.

Semnele se văd în Europa. La sfârșitul lunii mai, Marea Britanie a înregistrat cea mai ridicată temperatură măsurată vreodată pentru această perioada, iar în Franța au fost depășite recorduri vechi de temperatura.

Și în România meteorologii estimează o vară mai caldă decât în mod obișnuit.

Monica Ionescu, climatolog: „În România avem secetă de 5-6 ani, dar peste aceste secete se formează aceste furtuni extraviolente. Deci ceea ce putem să ne așteptăm această vară, dar și vara viitoare, petru că vara viitoare va fi un exercițiu dur pentru omenire, vom avea foarte multe fenomene extreme și plecăm de la secete, dar și inundații, furtuni, se poate forma grindină foarte mare”.

Corespondent PRO TV: „Ceea ce îi îngrijorează pe specialiști este faptul că El Nino apare într-o perioadă în care planeta traversează deja una dintre cele mai călduroase etape din istoria măsurătorilor. ONU și Organizația Mondială a Meteorologilor avertizează că efectele ar putea fi mai puternice decât în trecut și le cere statelor să își consolideze măsurile de prevenție și sistemele de avertizare timpurie a populației”.

Potrivit specialiștilor, fenomenul El Nino ne va influența și iarna care, în Europa, ar putea fi blândă și fără zăpadă.