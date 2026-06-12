Întrebat dacă se ia în calcul ipoteza ca tot el să fie propus pentru funcția de prim-ministru, liderul PNL a răspuns că o decizie cu privire la numele propus președintelui pentru șefia Executivului va fi luată în forurile de conducere ale partidului.

Într-un interviu pentru Radio România Actualități, Bolojan a vorbit despre situația politică generată de PSD, partid pe care îl consideră responsabil pentru criza actuală. „Din punctul meu de vedere, într-o situație complicată în care ne găsim, cred că cea mai bună formulă este să ne întoarcem la realitățile politice și la principiile pentru care democrația este cea mai bună formă, totuși, de guvernare”, a declarat liderul liberal, conform Agerpres.

PSD ar trebui să își revendice postul de premier

Bolojan a subliniat că PSD este partidul care a generat criza politică și, fiind cel mai mare partid din Parlament, ar trebui să își asume responsabilitatea formării Guvernului. „În condiții normale ar trebui să-și revendice postul de premier. Sigur, domnul președinte poate să încredințeze PSD acest mandat sau nu. În condițiile în care îl încredințează și nu trece, lucrurile se închid”, a explicat Bolojan.

Liderul PNL a precizat că, în cazul în care PSD nu va reuși să formeze un Guvern, PNL va veni cu o soluție, așa cum a făcut și în vara anului trecut, când nu a fugit de responsabilitate. „Nu pot acum să vin cu detalii, pentru că soluția pe care o propune un partid este rezultatul unei decizii a biroului de conducere, a forului de conducere a acelui partid”, a adăugat el.

Fără așteptări false pentru alegători

Bolojan a reafirmat decizia PNL de a nu crea așteptări care nu pot fi onorate și de a nu promite alegătorilor lucruri pe care partidul nu le poate duce la îndeplinire. „PNL va participa la consultări, dacă domnul președinte le va mai face, și vom căuta să venim cu o soluție”, a spus el.

Președintele Nicușor Dan nu a cerut susținere pentru Guvernul Tomac

Întrebat dacă președintele Nicușor Dan l-a sunat pentru a-i cere ca PNL să susțină un eventual Guvern Tomac, Bolojan a răspuns sec: „Nu a fost o discuție imediat înainte de decizia PNL sau după decizia PNL”.

Declarațiile lui Ilie Bolojan vin într-un context politic tensionat, în care PSD încearcă să formeze o nouă majoritate parlamentară, iar președintele Nicușor Dan poartă consultări cu partidele pentru a găsi o soluție de guvernare.