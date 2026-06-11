Eugen Tomac mai are la dispoziție trei zile ca să își prezinte echipa și programul de guvernare, însă adevărata provocare rămâne obținerea unei majorități parlamentare. În acest moment, pare o misiune greu de dus, până la capăt, mai ales că și USR a hotărât în filialele județene să nu sprijine cabinetul Tomac.

Ilie Bolojan, premier interimar: „Fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România. Această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns”.

Cei din PSD au reacționat pe Facebook cu un mesaj critic la adresa liderului PNL: „Rămâne cum am stabilit: prim-ministrul demis Ilie Bolojan blochează toată România pentru că a pierdut puterea! Se poate și fără PNL!”

Ilie Bolojan i-a răspuns direct și șefului statului, care a cerut partidelor să dea dovada de responsabilitate.

Ilie Bolojan, premierul interimar: „Apreciez apelul domnului președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de moțiunea de cenzură”.

Misiunea lui Eugen Tomac de a forma un guvern pare în acest moment imposibilă. Premierul desemnat mai are doar câteva zile la dispoziție ca să negocieze o majoritate parlamentară. Nici dinspre USR nu vin vești bune pentru el. Membrii din filialele județene au decis joi, aproape în unanimitate, să nu susțină Guvernul Tomac, iar UDMR a anunțat deja că nu va vota noul Executiv. Au apărut probleme și pe lista de miniștri. Adrian Papahagi, nominalizat la Cultură, a renunțat deși acceptase inițial propunerea.

Potrivit unor surse apropiate de premierul desemnat, poziția pregătită pentru consilierul prezidențial Radu Burnete - care a transmis că nu va face parte din guvern - va fi preluată de Valeriu Nistor, manager într-o companie privată.

Acesta ar putea fi vicepremier fără portofoliu pentru economie, finanțe și mediul de afaceri, in timp ce pentru ministerul Finanțelor va fi propus Ionuț Simion, consultant in afaceri și fiscalitate.

Justiția ar urma să îi revină lui Cosmin-Alexandru Soare-Filatov, consilierul președintelui Nicușor Dan pe probleme constituționale.

Pentru sănătate are șanse să fie propus Șerban Dragosloveanu, managerul interimar al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor, București.

Vicepremier fără portofoliu pentru digitalizare ar putea fi Bogdan Dumitru, care are experiență în securitate cibernetică.